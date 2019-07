Fanouškům Slavie hrozí doživotní zakáz vstupu. Rodinná atmosféra je zřejmě ta tam

A nejen, že Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace už s klubem zahájila řízení, vedení klubu v současnosti už spolupracuje i s policií při identifikaci nedělních výtržníků. Připomeňme, že nový incident proběhl v 81. minutě již zmiňovaného zápasu Slavia vs. Olomouc (1:0), přičemž někteří slávističí ultras naházeli pyrotechniku i do sektoru olomouckých fanoušků. O tom, jak by měl klub takovýmto věcem předcházet, by se mělo dohodnout na mimořádném zasedání představenstva, které svolal sám Tvrdík. "Chování fanoušků Slavie bylo naprosto neakceptovatelné. Použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání je samo o sobě jedním z nejzávažnějších přečinů, natož potom ve spojení s vhazováním pyrotechniky do ostatních sektorů v hledišti. Zakázat vstup takových fanoušků na stadion musí být společným zájmem všech včetně klubu a věříme, že se s tím Slavia zvládne vypořádat," píše se v tiskovém prohlášení Richarda Bačeka, předseda disciplinární komise.

"Na druhou stranu je ale třeba brát s plnou vážností okolnosti a skutečnosti, které se na stadionu staly. Slavia měla z minulé sezony kromě uzavřené tribuny Sever také podmínku právě za použití pyrotechniky. Komise proto v zahájeném řízení bude zvažovat i ty nejtvrdší tresty v rámci disciplinárního řádu včetně i toho nejzazšího, který se dotkne všech příznivců Slavie, a to uzavření celého stadionu," pokračoval Baček.

Kromě nelegální pyrotechniky z ochozů zaplněných slávistickými ultras zněly i nadávky, například pokřik "hovada!". Právě kvůli tomu musel zápas rozhodčí Zbyněk Proske přerušit. Takové chování slávitsických fanoušků pak kritizovali nejen Jaroslav Tvrdík, ale i samotní hráči. Ti na protest tomu nešli na tradiční děkovačku, pouze při ní stáli na hranici velkého vápna. Klub má za to, že ze strany fanoušků šlo o předem připravovanou akci. "Došlo k rozvinutí choreografie uprostřed tribuny. Pod plachtou v podobě dresu se pachatelé svlékli a zamaskovali obličej kuklami, aby zabránili následné identifikaci. Po samotném odpálení pyrotechniky a jejím vhození do sektoru hostujících fanoušků došlo opět k převlečení a změně zamaskování. Způsob provedení znemožňuje standardní identifikaci kamerovými systémy, používanými na stadionu. Slavia proto plně spolupracuje s policií na identifikaci a potrestání pachatelů," uvedl v prohlášení klub.

Na základě nedělního incidentu bude od 1. srpna platit pro fanoušky Slavie nový návštěvní řád v Edenu. "Při incidentech ohrožujících bezpečnost a zdraví bude udělen trest doživotního zákazu vstupu na stadion. Sankcionována peněžitými tresty a zákazy vstupu budou i další konkrétní porušení bezpečnostních pravidel," přiblížil novinky Tvrdík a pokračoval: "Slavia dovybaví stadion kamerovými systémy pokrývajícími nejen prostor hřiště, ale i koridory a místa vstupu. Ukončen bude také volný pohyb návštěvníků po stadionu. Nová opatření umožní efektivní vymáhání prokázaných porušení návštěvního řádu."

Další změna se týká permanentek. Od srpna bude mít fanoušek možnost vyměnit vstupenku z tribuny Severdo jiných sektorů, jak podotkl sám klub, k této změně sáhl na základě četných žádostí ze strany samotných fanoušků. Dále pak nebude klub pomáhat s fanouškovskými aktivitami tribuně Sever nejen na stadionu, ale i mimo něj. A to do té doby, než bude tribuna Sever schopna garantovat dodržování nového návštěvního řádu.

Připomeňme ještě, že slávističtí fanoušci byli v podmínce ke konci minulé sezóny a to v nadstavbě v duelu proti Jablonci, kvůli zápasu s Plzní byl další duel s podmínkou odložen na následující střetnutí se Spartou, během kterého však sešívání příznivci uráželi sparťana Kangu. Během minulého ročníku pak měli tribunu Sever v Edenu uzavřenou i během působení Slavie Evropské ligy a to v duelu s Chelsea.