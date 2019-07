Bída v Řecku. Plzeň si s Olympiakosem nevěděla rady a prohrála 0:4

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po bezbrankové remíze z předešlého týdne, kdy se oba celky střetly poprvé na domácím stadionu Viktorie Plzeň, bylo jasné, že Západočechy nečeká v odvetě v Řecku nic jednoduchého. A to se nyní během tohoto úterního večera skutečně potvrdilo. Prakticky to byl pouze Olympiakos Pireus, který od začátku do konce odvetného zápasu hrozil čím dál víc a přestože oba týmy odcházely na poločasovou přestávku ještě za stavu 0:0, následná druhá půle byla tou, na kterou by svěřenci kouče Pavla Vrby nejraději co nejrychleji zapomněli. Během ní toiž dostali všechny čtyři branky a po jasném vítězství 4:0 se tak tedy z postupu do 3. předkola Ligy mistrů raduje Olympiakos. To Plzeň se přesouvá do bojů o Evropskou ligu, ve kterých se ze všeho nejdříve za týden s belgikcými Royal Antverpami.