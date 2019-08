Boleslav v Kazachstánu vybojovala postup, Jablonec nedal doma ani branku a přes Pjunik nepostoupil

Dávno před tímto odvetným zápasem v Šymkentu kouč kazašského klubu Kakhber Cchadadze doufal, že to budou právě jeho svěřenci, kteří v domácí odvetě vstřelí jako první branku a díky tomu tak postoupí z 2. předkola Evropské ligy. Jenže úvod odvety ho nakonec vyvedl z omylu. Uběhlo totiž prvních osm minut a byli to hosté, kteří se jako první dostali do vedení. Tehdy si s Mešanovičem narazil balón kapitán Matějovský a právě on zpoza šestnáctky vypálil parádní střelu přesně do šibenice, na kterou domácí gólman Nepogoda neměl nárok, 0:1 pro Boleslav.

Protože v následujících chvílích praktikovali fotbalisté Mladé Boleslavi chytrý fotbal spočívající v držení míče, klidném fotbale, trpělivosti v kombinaci, přičemž při tom všem byl ústřední postavou právě Marek Matějovský, kterého spoluhráči hledali nejčastěji při útočných protiakcích. Po půlhodině hry to bylo skutečně již o dvě branky, nicméně zásluhu na tom Matějovský zrovna neměl. Zasloužil se o tentokrát jednak Křapka, jenž byl nejprve faulován v šestnáctce, a následně Komličenko, který z následující penalty zvýšil, 0:2. V té době se však už domácí dostávali postupně do hry po počátečním šoku a i oni se více přibližovali ke gólu. Ten nakonec přišel krátce před odchodem do kabin a to především kvůli chybě gólmana Šedy, jenž neudržel centrovaný míč a Šetkin tak měl jednoduchou úlohu, dostat míč do branky, 1:2.

Za poločasovou přestávku byli Středočeši opravdu rádi, vždyť ještě před ní se mohli domácí radovat z vyrovnání, kdyby ale Babianga svou zadovkou míč neposlal pouze do tyče. Již ve druhé půli pak zvýšil jednobrankové vedení Mešanovič, když se brankář Nepogodov představil tak trochu nejistým zákrokem. Tuto chybu Mešanovič potrestal, 1:3. Deset minut na to tentokrát kopali penaltu domácí po zákroku Pudila na Mehanoviče a protože Senegalec Diakhate tuto příležitost proměnil, stav 2:3 dával domácím naději na úspěch.

Jenže i přesto, že měli několik možností k tomu stav otočit ve svůj prospěch, nedařilo se jim a tak s blížícím se koncem sbírali především žluté karty. Naopak na druhé straně svůj další gól v zápase mohl přidat Mešanovič, jenže ten v tutovce střílel mimo. Čtvrtý hřebíček do rakve Šymkentu mohl přidat střídající Auer, ale ten pro změnu zakončoval pouze do domácího brankáře.

I tak se ale nakonec Středočeši mohli naplno radovat z postupu do 3. předkola Evropské ligy, ve kterém se střetne s rumunským FCSB.

Jablonec se po roce v základní skupině EL neukáže. Doma s Pjunikem pouze bezbrankově remizovali

Svěřenci kouče Petra Rady s vědomím toho, že mu stačí doma vyhrát pouze 1:0 k tomu, aby nakonec postoupili do 3. předkola Evropské ligy, vstoupili do zápasu před vlastními fanoušky velmi aktivně. Už po čtyřech minutách hry se po Matouškově přihrávce dostal do šance Doležal, ale ten brankáře hostů nepřekonal. A tak si tedy další šanci v zápase připsali tentokrát hosté a to ve 12. minutě, kdy Miranjan dostal kolmicí balón od Stankova, jeho křižné zakončení šlo ale mimo. Poté se dral do zakončení Matoušek, jenže jeho ránu zablokoval svým tělem spoluhráč Doležal. ve 24. minutě se snažili domácí zahrozit z volného přímého kopu, který zahráli nacvičeným signálem, jenže Sýkora, který měl vypálit míč pouze promáchl.

Proti Dreagojevičovi pak neuspěl ve své příležitosti ani Krastochvíl a když osm minut Matouškovu střelu zblokovali hostující obránci, Jovovičova následná rána mířila jen těsně vedle. Nervozita na straně Jablonce očividně stoupala, za to Pjunik byl několikrát v brejkových možnostech. Na závěr v jedné z nich pálil Miranjan do Hanuše. To už ale měly oba týmy za sebou hodinu hry.

V 67. minutě se domácí dožadovali penalty poté, co zahrál Stankov rukou, ale marně. Jak se duel blížil ke svému závěru, byl už spíše ve znamení zdržování ze strany hostujících, což zapříčinilo i žlutou kartu pro trenéra Petra Radu. Oba týmy pak dohrávali o deseti, když byl v rozmezí 30 vteřin nejprve vyloučen Vardanjan a zanedlouho poté za svůj obranný zákrok Břečka.

Během šestiminutového nastavení se jablonečtí všelijak možně snažili dostat se do zakončení, ale nedařilo se. Když už se dostali, jejich střely byly zblokovány. Změnu skóre nepřinesla ani brejková příležitost hostujícího Alfreda, ani domácího Kroba pálícího těsně vedle.

Po bezbrankové remíze se tak Jablonec loučí pro tuto sezónu s evropskou scénou. To Pjunik vyrovnává loňskou sezónu, kdy se taktéž do stal 3. předkola Evropské ligy.

Konečné výsledky odvetných zápasů 2. předkola Evropské ligy UEFA (1.8.2019):

FK Ordabasy Šymkent - FK Mladá Boleslav 2:3

Branky: 45. Šetkin, 56. Diakhate z pen. - 8. Matějovský, 33. Komličenko z pen., 47. Mešanovič

První zápas: 1:1, postupuje Mladá Boleslav

FK Jablonec – Pjunik Jerevan 0:0

První zápas: 1:2, postupuje Pjunik Jerevan