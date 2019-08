Tři měsíce si nezahraje za reprezentaci. Messi se dozvěděl trest za nedávné výroky

V případě potvrzení tohoto verdiktu, Lionel Messi tak nebude moct za Argentinu nastoupit do nadcházejících přátelských zápasů, jež má Argentina na programu v září a v říjnu, kdy se má tato jihoamerická reprezentace střetnou s Chile, Mexikem a Německem. Start kvalifikace na mistrovství světa v roce 2022 však stihne, protožče ta v případě Jižní Ameirky začíná až příští rok v březnu.

Nebyl to pro Lionela Messiho první trest, který ho potkal. Už před tím totiž přišel ze strany konfederace CONMEBOL zákaz startu v úvodním kvalifikačníkm zápase a to kvůli červené kartě, kterou Messi obdržel na Copa América v boji o bronz s Chile.

Připomeňme, že se Argentina musela na letošním mistrovství jihoamerického kontinentu spokojit pouze s bronzovou medailí a to především poté, co v semifinále nestačilia na pozdější mistry tohoto šampionátu, tedy na Brazílii. S tou v semifinále prohrála 0:2. Duel o bronz s Chile nakonec skončil argentinským vítězstvím 2:1 a to i přesto, že ho Messi kvůli zmiňované červené nedohrál.

Následně se nechal mimo jiné i fotbalista Barcelony, že je turnaj zkorumpovaný a kritizoval výkony rozhodčích. Právě tento jeho přestupek označila ve svém současném prohlášení konfederace CONMEBOL za "nepodložené" a také tvrdí, že to "svědčí o nedostatku respektu".