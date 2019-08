Fotbalová Sparta vítá další posilu. Z Itálie přichází slovenský reprezentant

Prakticky hned od úvodu nové sezóny 2019/2020 řeší Sparta problém s obranou. Původně do této sezóny nastupoval s jedničkou mezi stopery Rukrem Kayou, jenže ten proti Slovácku v 1. kole nepodal takový výkon, jaký by si sparťané a hlavně kouč Letenských Václav Jílek představoval. S týmem z Uherského Hradiště tehdy před vlastním publikem prohráli ostudně 0:2 a přestože v nádsledném kole se Pražanům doma tuto prohru podařilo odčinit vítězstvím nad Jabloncem 2:0, ve 3. kole na hřišti nováčka z Českých Budějovic remizovala Sparta pouze 2:2, přičemž po první půli prohrávala o dvě branky.

A tak skauti z pražské Sparty zaměřili svůj pohled na Apeninský poloostrov, kam Dávid Hancko loni v létě odešel do Fiorentiny a to z Žiliny, jejiž odchovancem je a kde taktéž nastupoval na místě stopera. Právě za tento slovenský klub v sezóně 2017/18 nastoupil do 29 zápasů, ve kterých se mu podařilo vstřelit čtyři branky. Fiorentina ho koupila takovým způsobem, že se z Hancka stal nejdražším obráncem v historii slovenské ligy.

Působení v iztalské Serii A se mu ale úplně nevyvedlo podle představ. Během jednoho roku se na hřiště podíval celkem pouze pětkrát a v této letní přípravě se od klubu dozvěděl, že už se s ním nepočítá.

„Dávid je mladý konstruktivní obránce s výbornými parametry pro současný fotbal. Hodně se nám líbil již v době působení v Žilině. Může nastupovat jak na stoperu, tak na místě levého beka. Tím nám zvýší konkurenci na obou těchto postech," nechal se slyšet na klubovém webu Tomáš Rosický, sparťanský sportovní ředitel, a pokračoval: „Za Fiorentinu sice neodehrál příliš mnoho soutěžních utkání, ale i přesto se v jednadvaceti letech vypracoval ve stabilního hráče základní sestavy slovenské reprezentace. O jeho získání jsme usilovali už zimě, ale Fiorentina o jeho uvolnění v té době ještě neměla zájem. Nyní se nám tato možnost otevřela znovu. Ihned jsme vstoupili do jednání, protože jsme Dávida sledovali delší dobu a známe jeho kvality. Máme radost, že jsme tento transfer úspěšně dokončili."

Ke své změně angažmá se vyjádřil i samotný Hancko. Ten ze svého přestupu do Sparty neskrýval nadšení. "Sparta je úžasný a velký klub, sálá z něj úspěšná historie. Je to sen, že tady jsem a už se nemůžu dočkat, až budu moci s kluky potrénovat a pak vyběhnout před našimi fanoušky na hřiště," sdělil fotbalista.

Ten není jediným fotbalistou, který posílí Spartu příchodem z Fiorentiny. Z tohoto italského celku o tomto letním přestupovém období přišel na Letnou i Martin Graiciar. Vedle něj pak posílili Spartu následující fotbalisté: norský obránce Andreas Vindheim a David Lischka, záložníci Ladislav Krejčí a Michal Trávník a útočník Libor Kozák.