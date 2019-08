Je to potvrzené. Suchý se v Augsburgu může těšit na krajana Koubka

Že byl o Koubka skutečně projeven v tomto německém klubu veliký zájem, to vedle samotného gólmana potvrdil i jeho agent Viktor Kolář ze společnosti Sport Invest. „Zájem Augsburgu od března vygradoval do velmi intenzivního jednání, které se podařilo dotáhnout k všestranné spokojenosti. Tomáše měl Augsburg od samého počátku na svém seznamu posil nejvýše ze všech možných variant. Nicméně tím, že byl Tomáš zároveň i nejdražší variantou, byla jednání nejsložitější a časově nejnáročnější. Pro Augsburg se jednalo o jednu z největších investic v historii klubu. Podmínky kontraktu svědčí o tom, jak hodně jsou o tomto kroku přesvědčeni," řekl konkrétně.

Po již zmiňovaném francouzském Rennes je právě německý Augsburg pro Tomáše Koubka druhým zahraničním působištěm. Před odchodem do Francie totiž Koubek působil jen v Česku, přičem nejprve z Hradce Králové, tedy z klubu, který tohoto gólmana odchoval, přestoupil do pražské Sparty. Odtamtud šel na hostování do Liberce a díky svým výkonům si tak řekl o angažmá ve Francii. Šel tedy do klubu, kde dříve působil i jiný český brankář Petr Čech, a v něm zanechal za dva roky nesmazatelnou českou stopu.

Na konci minulé sezóny gólman, který v Rennes nastoupil celkem k 67 ligovým zápasům a vedle toho ještě k devíti pohárovým a pěti zápasům Evropské ligy, pomohl senzačně svému klubu k triumfu ve Francouzském poháru, přičemž ve finále se Rennes povedlo porazit Paris Saint Germain a to po penaltovém rozstřelu. Naposledy se v dresu Rennes český brankář představil v sobotu večer ve francouzském Superpoháru, po kterém Koubek právě oznámil svůj konec v klubu. Pro pořádek připomeňme, že v Superpoháru s Paris Saint Germain Rennes naopak prohrálo 1:2. „Samozřejmě je to pro mě složité, protože Rennes bylo skvělým místem pro začátek působení v zahraničí. Jsem strašně rád, že jsem to mohl absolvovat a dosáhl zde takových úspěchů. Klub jsem si zamiloval, přestože jsem ve všech momentech necítil stoprocentní důvěru od všech lidí, kteří jsou pro chod klubu důležití," říkal tehdy Koubek v emotivním pozápasovém rozhovoru.

„Je pravda, že jsem to chtěl zvládnout s kamennou tváří, ale úplně to nevyšlo. Stejně na tom byli i lidé z klubu, kteří stáli vedle reportéra," vracel se k tomuto okamžiku později Koubek a pokračoval: „Lidé z klubu se loučili s tím, že jim budu chybět po sportovní, ale rovněž po lidské stránce. To je pro mě zásadní. Samozřejmě opustit ambiciózní klub hrající Evropskou ligu není jednoduché, ale na novou výzvu se moc těším."

Německá Bundesliga má v poslední době pověst nejvíce navštěvované soutěže na světě. „Bundesliga je důvodem, proč jsem nyní tady. Věřím, že moje zkušenosti s velkými zápasy ve Francii mi pomohou. Už jsem hrál na velkých stadionech, tak by mě to nemělo překvapit. Nějaké zkušenosti s německým fotbalem mám a těším se," řekl Koubek, pro něhož bude premiérou v dresu Augsburgu sobotní duel Německého poháru proti SVC Verl, ligu pak Augsburg o týden později začne na hřišti Dortmundu. "Budu hozený rovnou do vody, ale věřím, že to dopadne dobře. Bundesliga je skvělá, velká soutěž, po Premier League druhá největší. Uspět v takové soutěži je pro mě výzvou," netají se svou natěšeností český brankář.

Ten se tak bude chtít pokusit vylepšit postavení Augsburgu v německé lize, ve které v předešlé sezóně tento celek bojoval o udržení v ní. Společně s Hannoverem to byl navíc právě Augsburg, jenž dostal v soutěži za sezónu nejvíce branek. To potvrdil i v posledním kole, ve kterém s Wolfsburgem prohrál vysoko 1:8. Nové posily do defenzivy, tedy gólman Koubek a obránce Suchý, by tak tedy měly zvýšit kvalitu v augsburgské defenzivní práci. „S Honzou Morávkem jsem ještě nemluvil, ale s Markem Suchým jsem v kontaktu. On je také rád, že přichází někdo, koho zná a s kým už trénoval a něco odehrál. Dal jsem i na jeho doporučení a informace od něj mi hodně pomohly. Mluvil jsem i s Jardou Drobným, který už je v zemi dlouho a hodně mi tenhle krok doporučoval. Jsem rád, že jsem s nimi mohl mluvit a poradit se," prozradil Koubek s kým vším se radil o přestupu do německého fotbalového prostředí.

Tomáš Koubek tak svým příchodem do klubu v Augsburgu nahradí dosavadní jedničku Gregora Kobela, jemuž ale skončilo po sezóně hostování z Hoffenheimu, přičemž nyní působí pro změnu ve Stuttgartu. Kolegy v novém klubu tak pro Koubka budou Andreas Luthe a Fabian Giefer. „Zázemí klubu je na špičkové úrovni, lepší než v Rennes. A i to je dalším důvodem přesunu. Chci se nadále zlepšovat a jsem rád, že poznám novou brankářskou školu. Neoddělitelné jsou také zkušenosti mimo fotbal. Já i dcery se budeme učit nový jazyk, novou kulturu. Ve Francii jsem si vzal hodně i z pohledu životního a věřím, že tady to bude také tak," věří Koubek.

„Augsburg buduje tým, který by se měl již v následující sezoně pohybovat minimálně v klidném středu tabulky. Vedle toho ovšem klub investuje obrovské prostředky do modernizace zázemí stadionu i tréninkového centra, dlouhodobé cíle a ambice jsou pohárové. Vedle toho si klub zakládá na lidském a osobním přístupu a nadstandardní péči o hráče," představuje na závěr nové Koubkovo působiště agent Viktor Kolář.