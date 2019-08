Liga bez kanonýra? O Komličenka mají zájem v Moskvě, píší ruská média

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

O nejlepšího střelce z minulé sezóny možná v následujících dnech přijde tuzemská nejvyšší fotbalová soutěž. Jak totiž v úterý informuje ruský server championat.ru, o autora 28 branek projevil v těchto dnech zájem Lokomotiv Moskva. Právě do tohoto klubu by se měl v nejbližší době tento čtyřiadvacetiletý forvard Mladé Boleslavi Nikolaj Komličenko stěhovat poté, co se obě strany do konce tohoto týdne dohodnou.