Slavia už se na něj spolehnout nemůže. Zmrhal definitivně přestoupil do Brescie

„Chvíli jsme vyjednávali o ceně, ale nakonec Jaromíra uvolníme. Je to odchovanec, který pro klub strašně moc udělal, má na přestup do zahraničí morální právo. V minulosti na přání klubu zůstal a odmítl dvě zahraniční angažmá. Vyšel nám vstříc v situaci, kdy by jeho odchod klub sportovně poškodil," přibližoval dění kolem Jaromíra Zmrhala nejvyšší slávistický boss Jaroslav Tvrdík. Transfer českého fotbalového reprezentanta na Apeninský poloostrov byl definitivně dotažen do finále v úterý.

„S jeho přestupem souhlasí i trenéři a doporučuje ho sportovní ředitel. Slavia má dnes na drtivou většinu pozic řadu srovnatelných alternativ," pokračoval dále Tvrdík, který taktéž podotkl, že se obě strany domluvily na tom, že přestupovou částku nebou zveřejňovat. „Jaromíra neprodáváme z ekonomických důvodů, jakkoliv každý klub potřebuje peníze, ale prodáváme ho z hlediska růstu jeho sportovní motivace, tým to neoslabí. V tomto kontextu je pro mě důležité, že trenéři i sportovní ředitel s tím souhlasí."

Na atmosféru ve svém prvním zahraničním angažmá, tedy na atmosféru italské nejvyšší fotbalové soutěže, se Jaromír Zmrhal pochopitelně těší. „Jsem rád, že jsem celý život mohl hrát za Slavii. Teď ale přichází něco nového. Já jsem si samozřejmě vždycky přál zkusit zahraničí. Přišla nabídka, kterou bych chtěl zkusit, a Slavia mi vyšla vstříc. Seria A je něco, co jsem nikdy nečekal, že by mohlo přijít," nechal se slyšet a toho, že předešlé dva přestupy za hranice nevyšly, nelituje. „Určitě toho nelituji. Nějaké nabídky tu byly, ale vždycky když Slavia potřebovala pomoct, tak jsem zůstal, protože jsem věděl, že jí můžu pomoct, a hlavně jsem jí chtěl pomoct. V tuhle chvíli si ale myslím, že moji pomoc tolik nepotřebuje, protože má skvělý tým. Parta je tu výborná a myslím, že to zvládne tentokrát i beze mě," zakončuje fotbalista.