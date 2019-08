Vedle systému VAR i goal-line technologie? Potřeba je k tomu chybějící dohoda LFA a FAČR

"Naše uvažování to neuspíšilo, protože my to zařízení (goal-line technology) chceme. Měli jsme tady tři čtyři měsíce zpět předváděcí akci, kde nám ukázali, co vše ten systém umí. My ho od té doby chceme. Víme, jak funguje, kolik to stojí. Nicméně v tuhle chvíli nejsou podepsané smlouvy na to, aby se zařízení mohlo koupit. Jednání mezi LFA a FAČR se od té doby nijak výrazně neposunula," pokračoval Bárta v úvaze LFA o technologii hlídající, zda balón přešel brankovou čáru celým svým objemem či nikoli.

A nejen goal-line technologie by mohla být v budoucnosti součástí české nejvyšší fotbalové soutěže. LFA by stejně tak totiž v lize ráda viděla tolik diskutovanou a tolik potřebnou kalibrovanou čárou na přesné posuzování ofsajdů. "Je to náš cíl, abychom si toto zařízení nějakým způsobem dokázali opatřit. Vyjednáváme s vedením FAČR, abychom měli zajištěné, že budeme moci pokračovat. Není to jen o nás, rozhodčí nepatří pod LFA. Potřebujeme vědět, že nám svaz neřekl, že se jim projekt VAR nelíbí. Pokud nemáme něco napsané na papíře, celkem chápeme naše partnery z O2 TV, že do toho nechtějí investovat. Jsou to nemalé finanční prostředky a bez nějakých záruk do toho nemůže nikdo jít," řekl k tomu Bárta.

Co se pak týče samotného videosystému VAR, jenž je v současnosti k dispozici vždy ve čtyřech vybraných zápasech každého kola, už před startem tohoto ročníku 2019/2020 zaznělo z úst zástupců LFA, že od jara by se počet takovýchto zápasů měl zvýšit na pět. "Myslím, že z hlediska prvních kol VAR svůj účel splnil. Máme k dispozici dva speciální vozy pro účely videorozhodčích plus pracoviště, které je součástí velkého přenosového vozu O2 TV. Takže v podstatě tři pracoviště, která se točí podle potřeby a možností jednotlivých televizí," pokračoval k tomu Bárta. Dodejme, že v každém tomto speciálním voze sedí nejen videorozhočí s jeho asistentem, ale i operátor.

Právě zvýšení počtu na pět utkání s videorozhodčím se tak česká liga přiblíží k ideálu podle Mezinárodní pravidlové komise IFAB. "Pro systém videorozhodčích používáme standardně osm kamer, přičemž IFAB považuje za dostatečný počet šest. Videorozhodčí má k dispozici i jiné záběry než ty, které jsou v televizním přenosu. Hlavní rozhodčí slyší vše od videorozhodčích. Od závěru minulé sezony máme k dispozici nový systém a rozhodčí v přenosovém voze již nemají na uších sluchátka. Slyší se s hlavním rozhodčím, jako by seděli vedle sebe v jedné místnosti," přiblížil fungování VAR Bárta.