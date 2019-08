Zatím Vrba zůstává. Špatný start do sezóny schytal plzeňský hlavní skaut

Fotbalisté Viktorie Plzeň nezažívají zrovna nejpovedenější start do sezóny 2019/2020. Nejen, že i v ligových zápasech nepodávají svěřenci kouče Pavla Vrby nepodávají zrovna optimálmní výkon, navíc se jim nepodařilo dostat se do základních skupin jak Ligy mistrů, tak poté ani do Evropské ligy. Proto tak není divu, že se po vyřazení belgickými Antverpami a také nedělní remízou 1:1 v Teplicích, se začalo mluvit o možném blížícím se konci plzeňského lodivoda. Ten zatím na své židli setrvává, naopak západočeský klub se po šesti úvodních ligových kolech rozhodl ukončit spolupráci s klubovým hlavním skautem Františkem Myslivečkem.