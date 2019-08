Nadějný výsledek do odvety. Slavia v Kluži vyhrála 1:0

Slavia byla pro Kluž po Astaně, Maccabi Tel Aviv a Celtic Glasgow již čtvrtým soupeřem v rámci letošních předkol Ligy mistrů, to pro svěřence kouče Jindřicha Trpišovského se jednalo o první takové utkání v této sezóně. Tudíž rozehranější by v tomto ohledu tak měli být fotbalisté Kluže, reálně to ale v úvodu zápasu bylo naopak. Rumunský klub se snažil těžit z brejků, přičemž po jednom z nich se do příležitosti v osmé minutě dostával Tucudean, toho ale tehdy dokázal zneškodnit Hovorka.

Během prvního poločasu to ale byli hosté z Prahy, kteří byli po většinu času tohoto dějství u míče. Přesto to ale byla Kluž, která se dostala do první velké šance v zápase a to konkrétně ve 27. minutě, kdy Djokovič hlavou popslal míč k Tucudeanovi, jenž ale proti gólmanu Ondřeji Kolářovi neuspěl. A když se tedy gólově neprosadili domácí, o minutu později se to naopak podařilo hostům. Stalo se tak po skvěle rozehraném rohovém kopu od Stanciua, který mířil k Masopustovi nacházející se těšně za vápnem a odtamtud svým volejem poslal míč k radosti všech českých fotbalových fanoušků do sítě, 0:1.

Kouč domácích Petrescu o poločase sáhl do sestavy, když na hřiště poslal Rondóna a právě jeho přítomnost bybla na hřišti hned znát. Nejenže rozhýbal hru Kluže směrem dopředu, navíc mohl v 51. minutě skórovat, kdyby ovšem ve snaze z úhlu trefit to ke vzdálenější tyči netrefil tyč samotnou. I proto, že sešívaní nezachytili tempo z kraje druhé půle a dělali chyby v rozehrávce, se do zápasu čím dál více dostávali právě fotbalisté Kluže.Blízko k vyrovnání tak tedy byl i Bordeianu, jenže těsně minul.

Bouchání na vrata ze strany Kluže ale nakonec Slavia přečkala bez úhony a v 72. minutě to tak mohl být kapitán Souček, který mohl zvýšit vedení na 2:0, ve své příležitosti však těsně přestřelil. Na prahu poslední desetiminutovky dostali domácí poslední velkou možnost k vyrovnání, když tehdy Olayinka nešikovně fauloval v šestnáctce a nabídl tak tedy rumunskému celku pokutový kop. Faulovaný hráč Omrani byl pak i následným exekutorem této situace, proti němu však stál Ondřej Kolář, který předvedl zřejmě nejdůležitější zákrok své dosavadní kariéry poté, co vystihl směr.

Po takticky zvládnutém závěru zápasu se tak mohli slávisté naplno radovat ze zasloužené výhry 1:0 v Rumunsku a příští týden ve středu se tak pokusí o postup do vysněné Ligy mistrů. Po tomto výkonu má k nšmu Slavia hodně blízko.

Konečný výsledek úvodního zápasu 4. předkola Ligy mistrů UEFA (20.8.2019):

CFR Kluž - Slavia Praha 0:1

Branka: 28. Masopust