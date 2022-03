Abramovič prodává Chelsea a peníze chce dát obětem na Ukrajině. Zájemce se ozval

Právě dosavadní majitel londýnské Chelsea Roman Abramovič je další z řady ruských oligarchů, kterým kvůli současnému dění na Ukrajině může čelit případným protiruským sankcím. Přestože jim ještě nikterak přímo nečelí, už ho britský parlament vyzval k tomu, aby se vzdal kontroly nad Chelsea. A právě to už Abramovič v předešlých dnech udělal. „Vždycky jsem vnímal svou roli jako strážce klubu, jehož úkolem je zajistit, abychom byli co nejúspěšnější v současnosti, pokládali základy pro budoucnost a hráli pozitivní roli v našich komunitách. Měl jsem vždy na srdci nejlepší zájmy klubu a těmto hodnotám zůstávám oddaný. Proto předávám správní radě charitativní nadace Chelsea dozor a péči nad Chelsea FC," uvedl ještě ve svém sobotním prohlášení.

Nyní se však rozhodl k definitivnímu prodeji. „V současné situaci jsem se rozhodl klub prodat. Věřím, že je to v zájmu klubu, fanoušků. zaměstnanců, stejně tak jako klubových sponzorů a partnerů," uvedl konkrétně pak ve svém už středečním prohlášení.

Připomeňme, že Abramovič se pyšní vlastnictvím tohoto západolondýnského klubu již od roku 2003. Nyní hodlá svůj klub prodat a to podle jeho slov v žádném případě narychlo, nýbrž řádně. Zároveň se také nechal slyšet, že svůj nejbižší tým má za úkol založit charitativní nadaci, kam zamíří peníze z následného prodeje a ty pak půjdou k obětem války na Ukrajině. „Bude to zahrnovat poskytování nezbytných finančních prostředků na naléhavé a okamžité potřeby obětí a také podporu dlouhodobé práce na zotavení," uvedl konkrétně.

Netrvalo to dlouho a ještě v době spekulací o prodeji klubu se přihlásil zájemce o Chelsea to konkrétně švýcarský podnikatel Hansjörg Wyss. Ten svůj zájem potvrdil v rozhovoru pro švýcarský deník Blick. "Abramovič se momentálně snaží prodat všechny své nemovitosti v Anglii. A také se chce urychleně zbavit Chelsea. Společně s dalšími třemi lidmi jsme v úterý dostali nabídku klub koupit," řekl Wyss s tím, že se mu však zdá navrhovaná prodejní částka příliš vysoká. "Zatím si říká o moc peněz. Chelsea ho stála dvě miliardy liber, ale momentálně klub nemá peníze. To znamená, že kdo do toho obchodu půjde, bude jen kompenzovat Abramovičovy ztráty," pokračoval.

Cena majetku šestaosmdesátiletého švýcarského podnikatele je odhadována na zhruba šest miliard dolarů, v přepočtu skoro 138 miliard korun. V plánu má londýnskou Chelsea koupit společně s dalšími šesti a sedmi investory.

Terčem kritiky se stal i Čech. Kvůli nejasnému postoji k Putinovi

Hned první vyjádření (to sobotní) Chelsea k dění na Ukrajině vyvolalo nejednu kritickou reakci z řad fanoušků. Podle nich v něm klub přímo neoznačil ruského prezidenta Vladimira Putina jako agresora. „Chelsea je s myšlenkami se všemi na Ukrajině. Každý v klubu se modlí za mír," pokoušela se v neděli svým další prohlášením uklidnit situaci, ale marně.

Ke zmírnění napětí mezi klubem a veřejností pak nepomohlo ani nedělní vyjádření pro Sky Sports klubového technického ředitele Petra Čecha. „Nemůžeme popřít, že je zde konflikt ve válce v Evropě, což zasáhlo všechny lidské bytosti. Všichni lidé myslí na ty, kteří trpí. Stejné je to u nás v klubu, doufám, že se situaci vyřeší co nejdříve. Jako klub se snažíme připravovat na zápas jako normálně, ale samozřejmě je to vyrušení. Nejen pro hráče, ale pro všechny na světě," řekl tehdy konkrétně a i tady nenalezneme zmínku o Rusku a Putinovi.

Pozastavila se nad tím britská média a vyhýbavost neunikla ani televiznímu expertovi a bývalé legedně Manchesteru United Garrymu Neviilovi. „Možná se mohlo zdát, že to (Abramovičovo) prohlášení je vznešeným gestem. Ale když se podíváte, co je charitativní nadace zač, je vám jasné, že nemůže řídit Chelsea. Jednou z nejchytřejších věcí, kterou za 20 let Roman Abramovič dělal, bylo to, že nemluvil a nedával žádná prohlášení. To, co pronesl teď, přináší více otázek než odpovědí," přidal svůj rozhořčený komentář a pokračoval: „Myslím, že je zbabělé, že to přehodil na dobré lidi z charitativní nadace, když je zřejmé, že sám dál klub řídí. Tihle vlastníci top 6 klubů Premier League jsou totálně odstřiženi od reality. Myslí si, že se stačí obklopit chytrými PR týmy, které nás obalamutí efektními slovy. Tohle ale nefunguje. Není možné, aby charita řídila fotbalový klub, nechápu, proč tohle prohlášení Abramovič udělal."

„Jestli chtěl něco významného sdělit, měl říct, zda podporuje napadení Ukrajiny, nebo ne," zakončil svůj komentář Neville. Stejného názoru pak byl i další televizní expert Jamie Carragher, jenž dokonce hovořil o "trapné Chelsea".

To dcera Abramoviče se jasně vymezila proti Putinovi

Na rozdíl od klubu a Romana Abramoviče se naopak jasně k celé situaci na Ukrajině vyjádřila v minulých dnech Abramovičova dcera Sofia. Ta na svém instagramovém účtu sdílela následující výrok: "Rusko chce válku s Ukrajinou"