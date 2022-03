Abramovič už není ředitelem Chelsea. Funkce ho zbavilo vedení anglické ligy

"Na základě sankcí vlády Spojeného království vyloučilo představenstvo Premier League Romana Abramoviče z funkce ředitele fotbalového klubu Chelsea. Rozhodnutí představenstva se nicméně nedotkne klubu, který může dál trénovat a hrát zápasy, tak jak je stanoveno v podmínkách vládní licence, jejíž platnost vyprší 31. května 2022," stojí konkrétně v sobotním prohlášení soutěže, které citovala agentura Reuters.

Jen pro připomenutí, celkový majetek všech oligarchů, kterým britská vláda zmrazila kvůli ruské invazi na Ukrajinu, činí dohromady téměř 15 milionů liber (v přepočtu zhruba 450 miliard korun), přičemž Abramovičův majete má pak hodnotu něco přes devět miliard liber. Vláda uvalila v rámci svého nedávného rozhodnutí o speciální licenci, ve které bude klub Chelsea fungovat. Ta neumožňuje do konce této sezóny prodávat vstupenky na domácí zápasy, na ty půjdou akorát držitelé permanentek. Kromě toho také nebude klub moct kupovat ani prodávat hráče a sešlo tak i z Abramovičova plánu Chelsea prodat.

Nejen to všechno způsobilo rozhodnutí o zmrazení Abramovičova majetku. Klub například také nemůže prodáávat suvenýry a tudíž je tak nucen uzavřít svůj fanshop na stadionu Stamford Bridge. Také ho už (alespoň dočasně) opustil první sponzor a to mobilní operátor Three. Právě jeho logo nosili fotbalisté Chelsea na dresu. Nadále ale bude moct hrát Chelsea zápasy, stejně jako vyplácet mzdu svým zaměstnancům a fotbalistům.