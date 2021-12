AC i Inter budou hrát v Katedrále. Milánské kluby se budou stěhovat ze San Sira

Během tohoto týdne představila podobu nového stadionu, jenž by měl vyrůst na pěší zóne na 110 000 metrech čtverečních travnaté plochy, architektonická společnost Papulous. Ta v minulosti měla na starosti výstavbu fotbalových stadionů v Londýně jakými jsou Wembley, Emirates Stadium či Tottenham Hotspur Stadium.

"Nové San Siro bude nejkrásnější stadion na světě. Bude to atraktivní aréna, přístupná a udržitelná, jež pomůže k růstu obou klubů a jejich globální konkurenceschopnosti," řekl k projektu nového stadionu milánských velkoklubů prezident AC Milán Paolo Scaroni.

Až příští rok bude veřejnosti připraven konečný projekt. Už nyní je ale jasné, že by se do něj mělo vejt 65 000 diváků, tedy o 15 000 diváků méně než do současného San Sira. Z dosud zveřejněných pánů vyplývá, že nový fotbalový chrám by měl být postaven vedle toho starého, který by měl být zbourán až na některé části. Ty by měly být součástí nového areálu.