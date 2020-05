Anglická Premier League bude pokračovat 17. června, italská Seria A o tři dny později

Fotbaloví fanoušci v těchto evropských zemích se tak po čtvrtku mohou připravovat na to, že budou moct opět svým klubům fandit. Zatímco v Anglii roztočí zápasový kolotoč ve středu 17. června duely Manchester City vs. Arsenal a Aston Villa vs. Sheffield United, v Itálii se dočkají tamní fanoušci fotbalu ještě týden před 20. červnem, na kdy je stanoven restart Serie A, neboť právě týden před tím jsou ještě na programu semifinálové odvety tamního poháru Neapol vs. Inter Milán a Juventus vs. AC Milán.

Restartem svých soutěží se tak Anglie a Itálie přidá mimo jiné i ke dvěma dalším TOP fotbalovým soutěžím a to k Bundeslize, která se znovu rozehrála 16. května a ke španělské La Lize, která má svůj restart naplánovaný na 8. června.

Připomeňme, že v Anglii je liga přerušena kvůli pandemii koronaviru již od 13. března, přičemž se dosud stihlo odehrát neúplných 29 kol z celkových 38. Ligovou tabulku pak vede s pětadvacetibodovým náskokem Liverpool před druhým Manchesterem City, jenž v této sezóně anglický titul obhajuje. Klubu z Anfield Road tak stačí do konce sezóny dvakrát vyhrát k tomu, aby nakonec získal první titul po dlouhých 30 letech.

Zatím se tedy počítá s tím, že by se v Anglii 17. června začalo dvěma zápasy a naplno by se pak Premier League měla rozjet o dva dny později. Jak ale upozorňuje výkonný ředitel této soutěže Richard Masters, datum restartu Premier League je zatím stále provizorní. "Nejprve musíme vyhovět všem bezpečnostním požadavkům," řekl.

V Anglii budou chtít Premier League dohrát stůj co stůj, neboť v případě jejího nedohrání hrozí obrovské finanční ztráty a to především kvůli vysílacím právům. Ty by totiž vystoupaly až na 750 milionů liber (22,5 miliardy korun).

Ve středu si návrat ligy odsuhlasily i kluby a tak si ještě o měsíc navíc již více než dvouměsíční pauzu. Na restart mimo jiné čekají i dva čeští legionáři Tomáš Souček (West Ham) a Matěj Vydra (Burnley). V této době navíc mohou už fotbalisté v Anglii trénovat kontaktně, od minulého týdne pak trénují v malých skupinkách.

V těchto dnech probíhá samozřejmě i rozsáhlé testování na koronavirus, které doposud mělo tři vlny , během kterých se objevilo 12 pozitivních případů nejen mezi fotbalisty, ale i členy realizačních týmů. Tyto nakažené tak tedy čekala týdenní karanténa.

Po Anglii ve čtvrtek rozhodla o restartu své ligy i Itálie

Fotbal se v červnu vrátí i do koronavirem nejpostiženější země na světě, tedy do Itálie. Tam se fotbal nehraje již od 9. března, přičemž ještě o týden dříve se měly odehrát výše zmiňované semifinálové odvety tamního poháru v Turíně a v Neapoli. Tehdy je ale tato města nakonec zakázala.

Nyní se všech 20 účastníků Serie A rozhodlo jednomyslně pro restart ligy. Do konce sezóny na Apeninském poloostrově zbývá odehrát těmto klubům 12 až 13 zápasů, přičemž ligu tam vede Juventus o bod před římským Laziem.

Jak informují italská média, nejvíce se debatovalo o délce karantény v případě pozitivního testu. Nakonec se tamní fotbalové federaci podařilo domluvit délku karantény mužstva na týden a nikoli na dva, jak se původně po ní žádalo. "Federace mě nicméně ujistila, že má plán B (play-off a play-out) i plán C (pořadí podle stávající tabulky) pro případ, že by nebylo možné soutěž dokončit," nechal se slyšet ministr sportu Vincenzo Spadafora.