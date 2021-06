Anglické legendy se zlobí. Lovrenův zákrok proti Schickovi penaltový nebyl

„Je povzbudivé vidět, že VAR je směšný všude stejně. Tohle nikdy nemohla být penalta," napsal na svém twitterovém účtu bývalý anglický reprezentant anynější televizní fotbalový moderátor a glosátor. Právě na tato jeho slova na jeho účtu začala reagovat česká veřejnost a mnoho pochvalných slov od ni moc nedostal. „Jasná penalta, Gary," odpověděl mu nba přklad v angličtině hráč Jablonce Jakub Podaný.

Jenomže Lineker není zdaleka sám na Ostrovech, kdo si myslí, že Lovrenův zákrok nebyl v žádném případě penaltový. Na jeho stranu se například přidal i další bývalý fotbalista a současný expert BBC Rio Ferdinand. „Podívejte, tohle je další situace, kdy by se bez VARu penalta nepískala. Ani by se o tom nemluvilo. VAR tohle obrovsky změnil, podle mě za tohle neměla být penalta. Oba šli nahoru, oba měli ruce ve vzduchu. Oba do sebe strkali a nemyslím si, že od Lovrena to byl úmysl soupeře zranit," řekl k tomu konkrétně a pokračoval: „Vůbec se na něj nedíval a souboj vyhrál. Lovren ho do poslední chvíle ani neviděl. Myslím, že rozhodčí by asi potřeboval trochu pomoct od někoho."

V duelu v Glasow se Chorvatům nakonec podařilo vyrovnat na konečných 1:1 poté, co krátce po přestávce překonal Valíka svou bombou Perišič, takže stále mohou pomýšlet na postup.