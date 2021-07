Anglie si obrázek nevylepšila. Fanoušci se porvali i rasisticky uráželi vlastní hráče

Do startu očekávaného finálového duelu letošního mistrovství Evropy zbývaly ještě dvě hodiny, když angličtí Rowdies dokázali prolomit bezpečnostní bariéry a dostali se do šarvátek nejen mezi sebou, ale i s pořadateli. Cílem některých z Rowdies pak bylo dostat se i na stadion.

Nakonec se to přeci jenom některým z nich podařilo a to i přesto, že policie pak uvedla, že nikdo bez vstupenky se do Wembley nedostal. Svědci hovoří o tom, že v hledišti mezi sedačkami bezpečnostní služba nepatřičné osoby naháněla.

Kromě toho unikla i videa, na kterých bylo vidět, že k potyčkám došlo i během samotného zápasu v útrobách stadionu a až desítky tisíc fotbalových příznivců se pohybovalo v ulicích kolem stadionu. Někteří tito lidé už požili alkohol, ve vlacích při cestě do Londýna zpívali a na nádražích pak nebylo nouze o rachejtle. "Během dne jsme provedli 49 zatčení kvůli různým prohřeškům," nechala se slyšet metropolitní policie.

Bylo vidět, že nezabrala předchozí varovaní policistů, kteří vyzývali lidi bez bvstupenek, aby se nevydávali ke stadionu ve Wembley. Ještě několik hodin před utkáním bylo k vidění plno lidu tahnoucích se od metra k samotnému stadionu a všude kolem létaly lahve a plechovky, stejně tak jako pyrotechnika.

Pokračování pak mělo hrubé chování anglických fanoušků po zápase poté, co trio fotbalistů tmavé pleti Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka neproměnili své penalty a protot tak Anglie nakonec finále prohrála. Právě tito hráči se pak stali na sociálních sítích terčem rasistických útoků, prot čemuž se už stihla ohradit anglická Fotbalová asociace (FA). "Fotbalová asociace silně odsuzuje všechny formy diskriminace a je šokovaná rasismem, který směřoval na některé naše hráče na sociálních sítích. Jasně říkáme, že kdokoliv, kdo stojí za tak odporným chováním, není při podporování našeho týmu vítán. Uděláme maximum, abychom podpořili dotčené hráče, a budeme volat po tvrdém potrestání viníků," uvedla konkrétně ve svém prohlášení.

Stejně tak k tomu své na Twitteru napsali i zástupci anglického národního týmu. "Jsme znechucení, že někteří členové našeho kádru, kteří pro národní dres udělali v létě maximum, se po zápase stali terčem diskriminujících urážek."

Avyjádřil se k tomu i londýnský starosta Sadiq Khan, jenž vyzval sociální sítě, aby takovýto nevhodný obsah i hned mazali. A pozadu s vyjádřením nezůstal ani britský premiér Boris Johnson. "Tenhle anglický tým by měl být oslavován jako hrdinové, ne rasisticky urážen na sociálních sítích. Ti, kdo jsou za to zodpovědní, by se měli stydět," uvedl na svém Twitteru.

Na rasistické urážky pak reagoval i princ William, jenž je zároveň čestným předsedou anglického svazu. "Je naprosto nepřijatelné, že hráči musejí čelit tomuto odpornému chování. Musí to okamžitě skončit a všichni, kteří se do toho zapojili, by měli nést odpovědnost," nechal se slyšet člen britské královské rodiny.

Britská policie už tento případ vzala do svých rukou.