Ani Neapol, ani Sevilla. Hložek míří ze Sparty nakonec za Schickem do Leverkusenu

Kromě Leverkusenu se z Německa o Hložka zajímaly i takové kluby jako Bayern Mnichov nebo Borussia Dortmund. Podle německé televize Sport 1 ale tahanici o Hložka nakonec vyhrál právě Leverkusen. Ke stvrzení transferu už chybí jen úspěšná zdravotní prohlídka.

Připomeňme, že Bayer Leverkusen skončil po sezóně Bundesligy 2021/22 na třetím místě a tím pádem si tak v příští sezóně zahraje Ligu mistrů. Podle zákulisních informací by měl německý celek za českého útočníka zaplatit 22 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 540 milionů korun. Ani Sparta, ani Hložkův zástupce Pavel Paska ale tuto informaci ještě nepotvrdili. Pokud by k tomu došlo, Hložek by se stal podepsáním pětiletého kontraktu nejdražším fotbalistou v historii české ligy.

„Hotového stále nic není. Máme cíl uzavřít přestupová jednání do začátku reprezentačního srazu. Spekulace médií nebudeme komentovat,“ nechal se slyšet pouze Pavel Paska.

Renomobvaný a tradičně dobře informovaný italský fotbalový novinář Fabrizio Romano však v případě Hložka mluví o nižší částce a to ve výši 13 milionů eur. K této částce je ale potřeba přičíst významné bonusy a také třicetiprocentní podíl na dalšm prodeji.

Dodejme, že Hložek, jenž začínal svou kariéru v české lize ve svých šestnácti letech, dokázal od té doby v tuzemské nejvyšší soutěži nastoupit do 105 zápasů, během kterých zaznamenal 34 branek a 29 asistencí. Vedle toho je reprezentantem, který v národním dresu odehrál 14 utkání a vstřelil jeden gól.