Ani Sparta, ani Slavia. Útočník Bassey míří za rekordní sumu z jihu Čech do Maďarska

Byl to pro něj extra povedený podzim. Jen během této části sezóny se dokázal vyšvihnout mezi žádané zboží na trhu, když za českobudějovické Dynamo nastřílel devět branek, které stihl během dvanácti duelů. Postupem času se stal oporou základní sestavy Jihočechů. Nebylo tak proto divu, že jeho výkony byla okouzlena nejedna slavnější fotbalová adresa, nakonec zvítězila ta budapešťská.

„Máme velkou radost z toho, že se nám podařilo přestup dotáhnout do úspěšného konce. Zapsal se do klubové historie, protože se jedná o transfer za nejvyšší částku. Pro nás je to jasný signál v tom, že pokud český nebo zahraniční hráč dokáže na sobě v našem klubu dobře pracovat, může se dočkat velkého přestupu. Fortymu přejeme do jeho další kariéry všechno nejlepší a moc mu děkujeme za služby, které v Dynamu odvedl,“ cituje českobudějovický web klubového sportovního ředitele Tomáše Sivoka.

Jen pro připomenutí. Poprvé se aktuálně třiadvacetiletý talentovaný fotbalista objevil v českých fotbalových luzích a hájích v roce 2018, kdy začínal oblékat dres Boehmians. Mezi elitu se prokousával postupně ze třetí ligy, kdy hrál za Olympii Radotín. Odtamtud zamířil do druholigového Ústí nad Labem, pak přišly České Budějovice. Od léta byl v tamním A-týmu stálicí.

Dodejme, že v dresu Českých Budějovic stihl Bassey odehrát celkem 39 utkání (25 ligových, 3 pohárových a 11 přípravných), během kterých zaznamenal dvanáct branek.