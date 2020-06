Asijský Fotbalista roku 1988 Rází zemřel na koronavirus

Jeden z nejlepších hráčů blízkovýchodního státu v historii byl v předminulém týdnu přijat do nemocnice v Bagdádu, poté co byl pozitivně testován na onemocnění covid-19. Po propuštění byl znovu hospitalizován ve čtvrtek kvůli zhoršení zdravotního stavu a v neděli na následky komplikací zemřel. Oznámilo to irácké ministerstvo zdravotnictví.

Rází nechyběl u dosud jediné účasti irácké reprezentace na světovém šampionátu v roce 1986 v Mexiku. Tým tehdy jeho zásluhou vstřelil jediný gól při porážce s 1:2 s Belgií, domácímu výběru i Paraguayi Iráčané podlehli shodně 0:1.

O dva roky později Rází reprezentoval Irák na olympijských hrách v Soulu, s národním týmem vyhrál Asijské hry (1982) a dvakrát Gulf Cup (1984 a 1988). V roce 1999 byl zařazen do nejlepší asijské jedenáctky minulého století, poté co se v anketě umístil na devátém místě. Za národní tým odehrál 121 zápasů a vstřelil 62 gólů.