Až 55 milionů korun. Tak vysoké odškodné chce Sparta po rebelovi Haškovi

Tato informace vyplývá ze čtyřicetistránkového dokumentu, který Sparta zaslala zmiňované tuzemské fotbalové asociaci a který vypracoval advokát Bronislav Šerák. Ten v něm podrobně popsal, jakým způsobem několikrát záložník Martin Hašek porušil smlouvu mezi ním a klubem. Haškova právní zástupkyně Markéta Vochoska Haindlová dosud ještě tento dokument, který se dostane na stůl tříčlennému senátu rozhodců, neměla možnost vidět. "Zatím jsme neobdrželi předžalobní výzvu ani samotnou žalobu. Mohu čerpat jen z tiskového prohlášení Sparty. V tuhle chvíli nemáme nic jiného k dispozici," nechala se slyšet ve svém vyjádření pro deník Sport.

Prakticky už od ledna tohoto roku se táhne spior mezi fotbalovou Spartou a čtyřiadvacetiletým záložníkem Martinem Haškem. Ten tehdy totiž neodcestoval na zimní soustředění s klubem do Španělska poté, co sešlo z možného jeho transferu do izraelského Maccabi Haifa. Nejprve to vypadalo, že Sparta na tento přestup kývne, jenže Hašek si měl říct o ještě více peněz než bylo původně dohodnuto a tím možný přestup padl.

Po výpovědi, kterou podal 12. března, ve Spartě je nyní Hašek na listině volných hráčů, což mu tak nebrání v tom, aby si hledal nové angažmá. Před několika dny se objevila informace, že je Hašek už jednou nohou v tureckém Besiktasi Istanbul. Ještě před tím se připravoval na jarní část sezóny s rezervou pražské Sparty a navíc dával klubovému vedení ultimáta k tomu, aby se zase vrátil do A-týmu.

Může se stát, že se tento spor bude táhnout i po rozsudku třílčlenné rozhodčí komise FAČR, neboť se poté může dostat na mezinárodní justiční scénu a to k Mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne.