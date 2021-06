Až na druhý pokus. Český fotbal si zvolil nového předsedu, Fousek ve volbách porazil Poborského

Ten byl ještě před volbami mírným favoritem, ale dění během volební valné hromady, která se minulý týden ve čtvrtek konala v Nymburce, výrazně změnila náladu u volitelů, tedy u zástupců klubů, krajských a okresních fotbalových svazů, a nakonec až ve druhém kole byl Fousek zvolen 106 hlasy, zatímco Poborský získal jen 91 hlasů. Kromě toho byl zvolen nový jedenáctičlenný výkonný výbor FAČR, kam se nedostal představitel hnutí F-evoluce Vladimír Šmicer, jenž se před volbou vzdal kandidatury na post předsedy FAČR a podpořil právě Fouska.

"Chtěl bych mít na výkonném výboru funkční tým, který bude schopen uskutečňovat změny, které český fotbal čekají. Uvědomuju si, že to byl dlouhý, poměrně těsný souboj. Všem, kteří volili Karla Poborského, chci říct, že i k nim přistupuju úplně stejně. Jsem prezidentem všech. Moje první cesty povedou tam, kde mě nevolili. Děkuji Karlovi za to, že ve vzájemném souboji ze mě vymáčkl to nejlepší," uvedl po zvolení do funkce předsedy FAČR a pokračoval: "Vnímám obrovskou zodpovědnost, která přede mnou leží. O celé řadě problémů českého fotbalu jsme tady diskutovali. Pochopitelně je čest vést největší sportovní svaz v zemi, ale i obrovská výzva a penzum práce."

Po volbě předsedy FAČR se vyjádřil také poražený kandidát Karel Poborský. "Hodnotí se to blbě, protože jsem prohrál. Historicky dlouhodobě jsem byl vychovaný k tomu, abych vyhrával. Je to těžké. Musím říct, že souboj s Petrem byl férový. Hnutí si demokraticky jinak vybralo a já to respektuji," uvedl a pokračoval: "Pro mě to byla obrovská výzva a zkušenost, jezdit po okresech, kde jsem poznal spoustu dobrých lidí. Zase jsem načerpal jiný pohled na fotbal. Jestli je to překvapení? Samozřejmě že jo, protože kdybych nechtěl vyhrát, tak bych do té volby nešel. Život jde dál."

Co se týče Petra Fouska, tak pro něj nebude práce ve Fotbalové asociaci ČR ničím novým. Už mezi lety 2001 a 2007. Právě tehdy na Strahově působil coby generální sekretář a byl také poradce někdejšího předsedy FAČR Miroslava Pelty. Ještě dříve, od roku 1994, sbíral zkušenosti z fotbalové diplomacie v řadách Evropské fotbalové unie UEFA a Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Naposledy působil v Řecku jako nezávislý expert pro tamní fotbalový svaz. Před šesti lety pak šéfoval organizačnímu výboru ME ve fotbale hráčů do 21 let, které se tehdy konalo v Česku.

Podle dosavadního šéfa Malíka se udělal kus dobré práce, asociace však byl ve ztrátě 40,736 milionu korun

Na volební valné hromadě před samotnou volbou vystoupil se svým projevem dosavadní šéf FAČR Martin Malík, který už před časem dal jasně najevo, že už nebude obhajovat nejvyšší post v tuzemském fotbale. Během volebního dne pak se vzdal i své kandidatury na místopředsedu asociace. Do poslední chvíle byl přesvědčen, že svému nástupci předává fungující Fotbalovou asociaci. "Stojím si a vždy si budu stát za tím, že za těch tři a půl roku, které jsem strávil v pozici předsedy FAČR, se udělal obrovský kus dobré práce. Jsem připraven osobně debatovat s kýmkoliv, kdo by tvrdil opak. Já a moji kolegové z končícího výkonného výboru jsme čelili řadě naprosto bezprecedentních situací," řekl Malík a připomněl, čím vším si jeho mandát prošel. "Náš mandát začínal v době zatížené tzv. dotační kauzou. Řešili jsme tragické sportovní výsledky národního týmu, které vyvrcholily porážkou 1:5 v Rusku. Na jaře 2020 nás všechny zasáhla koronavirová krize a na podzim další kauza. Řadu věcí, zejména ve sportovní a ekonomické oblasti, se nám dařilo řešit dobře. Udělali jsme ale pochopitelně i celou řadu chyb a celou řadu věcí bychom dnes, obohaceni o zkušenosti z minulosti, určitě řešili jinak."

Během volební valné hromady bylo asi tou nejklíčovější věcí, které změnilo rozhodování zástupců klubů, krajských a okresních fotbalových svazů ve volbě předsedy, přednesení zprávy v podání finančního ředitele asociace Libora Kabelky. Ten uvedl, že FAČR měl loni finanční ztrátu ve výši 40,736 milionu korun, přičemž hlavním důvodem takovéto obrovské ztráty jsou především odpisy dlouhodobého hmotného majetku a mimořádný odpis majetku, který souvisí s demolicí východní tribuny stadionu Přátelství na Strahově. Ve ztrátě se nachází i dceřiná společnost FAČR, tedy společnost STES. Konkrétně je ve ztrátě ve výši 54 milionů korun a můžou za to daleko menší příjmy z prodeje vstupenek na domácí zápasy národního týmu.

Protože pro tuto zprávu nehlasovala nadpoloviční většina obou komor (Čechy + Morava), ale pouze jenom komora zastupující Čechy, výsledky hospodaření tak tedy valná hromada neschválila. Ze zprávy o hospodaření FAČR také vyplynulo, že se FAČR počtvrté za sebou podařilo mít výnos přes miliardu korun, přičemž oproti hospodaření z roku 2019 se výnos snížil z 1,65 miliardy korun na 1,496 miliardy. Náklady v minulém roce pak dosáhly hranice 1,536 miliardy korun a celková ztráta FAČR tehdy byla o 12 milionů korun vyšší.

Další klíčový bod volební valné hromady? Připomenutí kauzy „dezinfekce“

Zdeněk Šimek, předseda revizní a kontrolní komise, pak připomněl další nedávnou aféru FAČR točící se kolem zakázky na dezinfekce fotbalových šaten. Asociace měla za ni hned v 90 klubech zaplatit 9,89 milionu korun a to firmě bývalého ligového fotbalisty Jiřího Tymicha. Nakonec ale byla dezinfekce provedena pouze ve 41 klubech. Na základě dohody o narovnání dostala asociace většinu částky zátky na svůj účet. Firmě tak zbylo 700 000 korun. Není proto překvapením, že i touto kauzou se zabývají policejní složky. "Přípravná fáze projektu byla naprosto neprofesionální, ba diletantská, popřípadě záměrně nekonkrétní a celkově nekvalitní. Nebyl vyloučen ani záměr vyvést prostředky z FAČR," řekl k tomu konkrétně Šimek.

"Nikdo nic nebagatelizuje a nebere na lehkou váhu. Ano, staly se chyby. Pokud jde o finanční prostředky, ty máme zpět. Zbytek musí vyšetřit policie," řekl k tomu pak své i již bývalý šéf FAČR Martin Malík.

Přehled členů výkonného výboru FAČR pro volební období 2021-2025:

Předseda: Petr Fousek

Místopředseda za Moravu: Jiří Šidliák

Místopředseda za Čechy: Jan Richter

Předseda řídící komise za Čechy: Martin Drobný

Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval

Členové za Čechy: Václav Andrejs, Tomáš Neumann, Rudolf Řepka

Členové za Moravu: Vladimír Kristýn, Radek Zima

Členové za kluby první a druhé ligy: Dušan Svoboda, Adolf Šádek