Baník Ostrava je blízko dohodě s novým trenérem. Má se jím stát Pavel Hapal

Právě tento dvaapadesátiletý stratég by měl Baník Ostrava zase pozvednout k takovým výkonům, aby mohl promluvit v příští sezóně výrazněji do boje o ligový titul. Poslední zákulisní informace hovoří o tom, že by se měli Hapals ostravským vedením dohodnout na tříleté spolupráci.

Během tohoto týdne se však objevovaly spekulace o tom, že by snad mohl do Ostravy zamířit současný trenér pražské Sparty Pavel Vrba, který to na Letné nahnuté. Tento bývalý reprezentační kouč se tak mohlb po letech vrátit prakticky domů, jelikož v Ostravě svou trenérskou kariéru začínal, jako asistent Františka Komňackého byl u ostravského titulu v roce 2004. Vrba se však nemohl s ostravským vedením domluvit na finančním ohodnocení.

Ostravu tedy nakonec podle všeho povede jiný trenér se zkušenostmi ze Sparty i z reprezentace, ovšem z té slovenské. Tam jko trenér skonči v říjnu před dvěma lety. Pražskou Spartu pak v minulosti trénoval jen ve třinácti duelech. V zahraničí pak koučoval Senicu, Žilinu (se kterou vyhrál mistrovský titul) či Zaglebiu Lubin.

Během své hráčské kariéry toho Hapal hrál v Olomouci, Bayeru Leverkusen, Teneriffe, pražské Spartě nebo Českých Budějovicích.