Barcelona den po debaklu: Piqué připustil konec v klubu, spekuluje se i o Messim

Klubový prezident Josep Maria Bartomeu mluvil po čtvrtfinále v Lisabonu o omluvě všem barcelonským fanouškům. „Byla to katastrofa, za kterou se musíme fanouškům omluvit, ale teď nebudu vynášet soudy a rozhodnutí. Oznámíme je až v nejbližších dnech,“ řekl konkrétně a potvrdil tak, že kouč Setién je ještě ve své funkci. Otázka však zůstává, na jak dlouho a kdo ho nahradí?

Mluví se o tom, že by na Camp Nou mohl přijít bývalý kouč Tottenhamu Mauricio Pochettino, přičemž právě s tímto argentinským stratégem klub jednal již před více než půl rokem, ale tehdy nakonec jednání nedopadla. Druhým vážně uvažovaným jménem na barcelonskou lavičku je Ronald Koeman. „Některé rozhodnutí jsme už přijali, další budou následovat. V nejbližších dnech je oznámíme," nechal se však slyšet v Lisabonu v rozhovoru se španělskými novináři Bartomeu a ještě více tak přilil do ohně spekulací o konci kouče Setiéna.

Ten už je podle všeho s koncem v klubu smířen. „Byla to tak drtivá prohra, že se obávám nejen o svou budoucnost, ale přemýšlím i nad tím, co to znamená pro klub. Porazil nás velmi, velmi silný tým. Až na pár úvodních minut nás naprosto vymazali. Je jasné, že po takovém debaklu důvěra v trenéra klesne," řekl Setién, jenž za půl roku svého působení v Barceloně s Katalánci nevyhrál ani jednu trofej, po zápase.

Na hráčích Barcelony bylo znát jak během zápasu, tak i po něm rozčarování. Když Bayern vstřelil osmý gól, televizní záběry na barcelonské náhradníky mluvily samy za sebe. Zlost a frustrace byla prostě patrná.

A proto tak nebylo divu, že se kritika do vlastních řad objevila i třiatřicetiletého stopera Gérarda Piquého. "Není to ani poprvé, ani podruhé a ani potřetí, co jsme selhali. Nejsme rozhodně v dobrém rozpoložení. Potřebujeme změny a to nemluvím konkrétně o hráčích nebo realizačním týmu, ale o struktuře klubu. Potřebujeme novou energii, dynamiku a jestli pomůže, že odejdu, tak to udělám jako první," prohlásil a dodal: "Tenhle výkon byl naprosto neakceptovatelný pro klub, jakým FC Barcelona je."

Právě na tato slova opak navázal španělský fotbalový expert a novinář Guillem Balague. „Skóre pátečního zápasu je výsledek několikaletého rozkladu klubu. Nikdo ale nebyl natolik inteligentní na to, aby poznal, co se vlastně děje. Je to trapné. Barcelona změnila fotbal. Její dědictví ovšem bylo zmuchláno a hozeno do koše. Klub řídí spíše hráči,“ neštřil silnou kritikou.

Dlouhou dobu se psalo, že v klubu rozhodně nepanují skvělé vztahy mezi hráči, zvláště mezi hvězdným Lionelem Messim, a koučem Setiénem, páteční porážka ukázala, že je zřejmě na tom něco pravdy. Právě o Messim se pak spekuluje také, jako o hráči, který by mohl v klubu skončit, ač to zní neuvěřitelně. „O čem bude Messi přemýšlet, až dnes pojede domů? Fotbal je část života, která je příliš krátká. Má čas jen sedět a čekat? Bude chtít příští dva roky, kdy ještě zvládne rozhodnout utkání, hrát v Barceloně a nebojovat přitom o velké tituly?“ přemýšlel nahlas Rio Ferdinand, bývalý stoper nastupující v anglické lize.

Debakl Barcelony tedy jenom potvrdil, že nadvláda španělského fotbalu v Evropě končí. Ve čtvrtfinále totiž mimo jiné skončilo i Atlético Madrid, ejště dříve po ne bůhvíjakém výkonu opustil Ligu mistrů i Real Madrid.

Možná, že nejen v Barceloně, ale i v celém španělském fotbale, se budou očekávat velké změny.