Nad novými posilami Barcelony visí otazník. Španělská liga je odmítla registrovat

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Téměř týden před začátkem nové sezóny španělské nejvyšší fotbalové La Ligy nemá katalánský velkoklub FC Barcelonna jisté to, že bude moct od jejího začátku nasadit své nové posily včetně té největší v podobě Roberta Lewandowského. Naskytl se totiž nečekaný problém a to ten, žee vedení španělské soutěže odmítlo Barceloně registrovat tyto nové posily. To z důvodu, že klub stále nesplňuje požadavky stanové La Ligou spočívající v tom, že platy klubu nesmí přesahovat 70 % celkových výdělků.