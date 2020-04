Barcelona kvůli koronaviru nabízí k prodeji všechny své hráče. Kromě nedotknutelné trojice

Katalánský velkoklub se v předešlých dnech domluvil s hráči na snížení jejich platů o 70 % a to proto, aby tak ostatní zaměstnanci klubu mohli brát mzdu v plné výši a to po dobu zastavení soutěží kvůli pandemii koronaviru.

Během těchto těžkých dní pro všechny evropské fotbalové kluby, ať už malé či velké, ale Barcelona pomýšlí i na nákupy a ne jen tak ledajaké. V médiích se v posledních dnech objevují spekulace o tom, že si klub přeje do svého kádru Argentince Lautaro Martíneze, jenž v současnosti hraje za milánský Inter, či Brazilce Neymaraz Paris Saint Germain, kterého si přejí zpátky. Jak uvádí onen dobře informovaný zdroj americké televize ESPN, s velkou pravděpodobností oba tyto fotbalisty zanedlouho v barcelonském dresu skutečně uvidíme. Vedle nich ale v Barceloně potřebují i někoho na pravou stranu a uprostřed obrany, stejně jako na střed pole. A tudíž přichází relevantní otázka: kde na to všechno vzít?

„Kvůli pandemii nebude ve fotbale tolik peněz jako předtím. Ale očekávám, že uvidíme mnohem více hráčských výměn,"nechal se třeba už slyšet samotný klubový šéf Josep Bartomeu. Tudíž se tak může schylovat i k takovým podobným velkým trejdům, jaké jsou k vidění v hokeji.

Podle televize ESPN třeba o útočníka Antoineho Griezmanna mají zájem jak Inter Milán, tak Paris Saint Germain. Proto tak existuje varianta, že by mohl do těchto adres poputovat za výměnu buď Martíneze nebo Neymara.

Právě posledně jmenovaného Brazilce by rád ve svém bývalém klubu viděl Argentinec Javier Mascherano, obránce působící aktuálně v Estudiantes, jenž za Barceolnu nastupoval sedm a půl roku a angažmá tam ukončil začátkem roku 2018. „Nedávno jsem sledoval z archivu finále Ligy mistrů 2015 Barcelona - Juventus. Co na hřišti dělali Neymar, Luis Suárez a Lionel Messi, bylo působivé. Každý z nich měl v týmu své vlastní postavení, vlastní úkoly týkající se pohybu a kontroly míče. Přidali do naší hry smrtící sílu. Doufám, že se Neymar vrátí do Barcelony a budou opět hrát spolu. Bude to dobré pro klub i pro fanoušky," řekl konkrétně.

Jen pro připomenutí. Neymar má v současnosti uzavřenou smlouvu zs pařížským klubem až do léta 2022. Co se týče této sezóny 2019/20, tak během ní stihl nastoupil do 22 zápasů, během kterých vstřelil 18 gólů a k nim ještě přidal 10 asistencí.