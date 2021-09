Barcelona stále bez bodu, po Bayernu nestačila na Benfiku. Rekordman Ronaldo rozhodoval

Poprvé od roku 1961 se Benfice Lisabon podařilo porazit fotbalového giganta z Barcelony. Stalo se tak tehdy v Bernu, kde se konalo finále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí, ve kterém se právě oba tyto celky střetly.

Hlavní postavou duelu v Lisabonu se stal nejdražší fotbalista portugalské ligy, tedy Uruguayec Nuněz. Právě on totiž honbu za překvapivým barcelonským skalpem odstartoval, když už po třech minutách hry po svém sólu zakončil přesnou střelou k tyči. Když pak zbývalo do závěrečného hvizdu jedenáct minut, byl to opět Nuněz, jenž si tentokrát postavil míč na značku pokutového kopu a svou proměněnou penaltou tak tedy zvýšil na konečných 3:0. Jen pro pořádek, o druhou přesnou trefu Benfiky Lisabon se postaral Silva.

Jistě je pak zajímavým faktem, že ani v tomto zápase, stejně jako před dvěma týdny proti Bayernu, ani jednou nevystřelila Barcelona na branku soupeře. Po dvou kolech se tak i proto nemůže divit, že je až na posledním místě skupiny E s hrozivým skóre 0:6 a navíc do dalších zápasů nemůže počítat s vyloučeným Garcíou.

Daleko lepší postavení v této skupině E má dosud suverénní Bayern Mnichov. Ten na vítězství 3:0 v Barceloně navázal nejlépe jak mohl, doma totiž deklasoval Dynamo Kyjev 5:0, přičemž dvě branky z těchto pěti vstřelil Robert Lewandowski. Tento polský reprezentant tak tedy vstřelil již 77 branek v Lize mistrů, čímž se tak dostal na třetí místo v tomto ohledu za duo Ronaldo-Messi. Nejprve polská hvězda proměnila pokutový kop ve 12. minutě, čtvrthodinu na to se mu pak podařilo zvýšit na 2:0. Ve druhé půli se ještě postupně trefili Gnabry, Sane a Choupo-Moting.

Ronaldo si zahrál rekordní zápas v Lize mistrů a rozhodl v něm. Skupinu F ale vede Atalanta Bergamo

Hodně sledovaným zápasem v rámci středečního programu Ligy mistrů byl také ten konaný na Old Trafford, kde se tak odehrála repríza posledního finále Evropské ligy mezi Manchesterem United a Villarrealem. A to především proto, že pro útočníka Rudých ďáblů Cristiana Ronalda to byl již 178. zápas v Lize mistrů, čímž tak překonal rekord, jenž byl dosud v držení španělského gólmana Ikera Casillase. Duel ale pro Ronalda a spol. nezačal vůbec podle jejich představ, neboť dost práce měl v úvodu především gólman De Gea. Přestože v prvním poločase vychytal hned tři velké šance, nakonec jako první v zápas inkasoval.

To už se ale psal začátek druhé půle, když ho překonal Alcácer. Radost Villarrealu z vedení ale trvala pouhých sedm minut, když na 1:1 vyrovnal Brazilec Telles. Hrálo se až do konce utkání. A tak až v páté minutě nastavení přišel čas pro Cristiana Ronalda, pro nějž je to již 136. gól, díky němuž tak vede historickou tabulku střelců a který tak díky tomu góu rozjásal fanoušky na Old Traford včetně Sira Alexe Fergusona či dokonce Usaina Bolta.

První ve skupině F ale hráči Manchesteru United ještě nejsou. Na výsluní se tam totiž ocitá Atalanta Bergamo, která poprvé v rámci Ligy mistrů vyhrála na svém domácím stadionu, když tam porazila Young Boys Bern 1:0. Nejprve v 17. minutě gól Bergama neplatil kvůli ofsajdovému postavení, branka Pessiny ze 68. minuty už ale byla regulérní.

A proč se jednalo o první výhru Atalanty na svém hřišti v soutěži? V roce 2019 ještě hrála své domácí zápasy v Miláně, loni už sice doma, ale připsala si tam dvě remízy a dvě prohry.

Obbhájce titulu na Juventusu prohrál, Petrohrad si poradil s Malmö

I skupina H měla ve středu na programu své zápasy druhého kola. A tudíž se tak opět fanouškům představil úřadující šampion Ligy mistrů, tedy Chelsea. Protože se tedy ukázaa na hřišti Juventusu Turín, poprvé se tak proti soběb ve funkcionářských pozicích postavili bývalí čeští reprezentanti Pavel Nedvěd a Petr Čech.

Spokojenější ale nakonec byla bíločerná "Stará dáma", přestože se jí úvod sezóbny v italské Serii A hrubě nevydařil, v Lize mistrů je to jiná. Nejprve před dvěma týdny porazil Malmö, nyní si vyšlápl na ještě těžšího soupeře, na Chelsea. Navzdory očekávání toho mnoho krásného první pločas tohoto duelu nepřinesl, zmínit se dá akorát příležitost Lukakua, jenž zamířil tehdy jakojediný mezi tři tyče. Gól z toho ale nebyl. Hned po změně stran ale šokoval hosty Chiesa svou přesnou trefou pod břevno. Výsledkem 1:0 pro Juventus také zápas skončil a pro Chelsea je to tak po ligovém utkání s Mancheterem City další nepříjemná porážka.

Ve druhém souběžně hraném zápase skupiny H žádné překvapení nepřipustil Zenit Petrohrad, jenž na svém stadionu hostil Malmö. Že to pro ruský celek půjde jako po másle bylo jasné už po devíti minutách hry, kdy se pohotově trefil Brazilec Claudinho, 1:0. Krátce po obrátce na 2:0 zvýšil havičkou Kuzjajev. Následně hostující Ahmedhodžič byl poté, co se sudí poradil u videa, vyloučen za hru rukou a naděje Malmö spočívající v tom, že by mohlo snad zápas zdramatizovat, byly tytam. Na konečných 4:0 ještě do konce zápasu totiž zvýšili Sutormin a Brazilec Wendel. Připoeňme, že pro Malmö to byl další debakl poté, co v 1. kole soutěže prohrálo s Juventusem 0:3.

K výhře Salcburku pomohly dvě penalty, Wolfsburg se podělil o body se Sevillou

Pokud se mohou začít diváci na něco spolehnout, pak na to, že v duelu, v němž hraje Salburk, bude podle všeho hodněě penalt. Naposledy proti Seville kopal hned tři, dvě z nich ale nebyly proměněné. Nyní Salcburk kopal penalt pro změnu dvě a přestože minule Adeyemi právě dvě ze tří penalt neproměnil, tentokrát se hned dvakrát trefil. I proto tak tedy rakouský celek vyhrál nad Lille 2:1.

Sevilla pak mohla prohrát první duel Ligy mistrů na venkovním hřišti od roku 2017, neboť Wolfsburg sahal po výhře 1:0. Pět minut před koncem ale sudí ve spolupráci s VARem nařídili pro španělský celek přísnou penaltu a z ní tak Rakitič zařídil nerozhodný výsledek 1:1.

Konečné výsledky 2. kola fotbalové Ligy mistrů UEFA (30.9.2021):

SKUPINA E:



Bayern Mnichov - Dynamo Kyjev 5:0 (2:0)

Branky: 12. (z pen.) a 27. Lewandowski, 68. Gnabry, 75. Sane, 87. Choupo-Moting



Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Branky: 3. a 79. (z pen.) Núněz, 69. Silva



SKUPINA F:



Bergamo - Young Boys Bern 1:0 (0:0)

Branka: 68. Pessina



Manchester United - Villarreal 2:1 (0:0)

Branky: 60. Telles, 90. + 5. Ronaldo - 53. Alcácer



SKUPINA G:



Wolfsburg - FC Sevilla 1:1 (0:0)

Branky: 49. Steffen - 86. Rakitič (z pen.)



Salcburk - Lille 2:1 (1:0)

Branky: 36. (z pen.) a 53. (z pen.) Adeyemi - 62. Yilmaz



SKUPINA H:



Zenit Petrohrad - Malmö 4:0 (1:0)

Branky: 9. Claudinho, 49. Kuzjajev, 81. Sutormin, 90. + 4. Wendel



Juventus Turín - Chelsea 1:0 (0:0)

Branka: 46. Chiesa