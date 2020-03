Běloruský fotbal stále pokračuje. Vydělá na tom Bělorusko díky televizním právům?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ve většině evropských zemích jsou fotbalové národní soutěže pozastaveny kvůli aktuální pandemii koronaviru, ovšem v jedné se liga hraje, když po dvoutýdenní pauze se jako jediná fotbalová soutěž v Evropě rozhodla navzdory koronaviru pokračovat. A to i s diváky v hledišti. Právě tento fakt by mohl Bělorusku paradoxně pomoct, protože britský deník The Guardian přišel s informací o zájmu o televizní práva právě na běloruskou ligu a to hned z několika zemí. V posledních dnech mělo vedení běloruského svazu prodat vysílací práva na svou soutěž do deseti zemí. "To je bezprecedentní situace," řekl k tomu mluvčí tamního svazu Alexander Alejnik.