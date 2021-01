Berbr se dočká svobody. Z vazební věznice díky rozhodnutí soudu odejde 16. ledna

Připomeňme, že na Romana Berbra byla po jeho zatčení 16. října 2020 uvalena vazba proto, aby nemohl ovlivňovat svědky případu. 16. ledna 2021 se ukáže od té doby poprvé na svobodě a to proto, že státní zastupitelství nepožádalo o prodloužení tříměsíční lhůty. Právě do půlky ledna ještět plánuje státní zastupitelství vyslechnout hned několik důležitých svědků.

Nejnovější fotbalová kauza v Česku týkající se ovlivňování výsledků zápasů odstartovala říjnovým policejním zásahem na Strahově, tedy v sídle FAČR. A nejen tam. Detektivové mají za to, že vše bylo řízeno organizovanou zločineckou skupinou. Nejvíc je do případu namočený nyní druholigový Vyšehrad, jenž do druhé tuzemské nejvyšší fotbalové soutěže postoupil v sezóně 2018/19. Duely tohoto pražského klubu, jehož již bývalý sportovní ředitel Roman Rogoz je také ve vazební věznici, měly být ovlivnovány podle vyšetřovatelů i za účelem sázek.

Kromě toho pak Berbr figuruje i v další větvi této rozsáhlé fotbalové kauzy, ve které se jedná o defraudaci 850 000 korun Pzeňského krajského fotbalového svazu, kde byl Berbr šéfem.

Dodejme, že Berbr musel být začátkem listopadu převezen do vazební věznice v Brně a to kvůli koronaviru, kterým se tehdy nakazil. Z vazby mimochodem stihl uuž rezignovat na všechny své dosavadní fotbalové funkce včetně místopředsedy svazu, čena výkonného výboru i šéfa Plzeňského krajského fotbalového svazu. Není už také členem představenstva STES, marketingové společnosti FAČR.

A kauza smetla z českého fotbalu i jeho životní partnerku Dagmar Damkovou. Ta mimochodem skončila v komisi rozhodčích v UEFA.