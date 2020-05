Boj za genderovou vyváženost ve fotbale v USA. Ženy chtějí smazat rozdíl 66 milionů dolarů

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Ať se to někomu líbí, nebo ne, ve 21. století je ve světě genderová vyváženost jedním z nejhlavnějších témat bez ohledu na to, jestli ho zrovna trápí koronavirová pandemie. Slova o tom, že "ženy patřejí k plotnám" už jsou zkrátka pasé a proto nyní není divu, že se genderová vyváženost dostává i do debaty o platech fotbalistek. V USA se právě taková debata rozhořela poté, co hráčky žádají, aby braly stejně jako její mužští kolegové zvláště poté, co se Američankám loni podařilo získat čtvrtý titul mistryň světa.