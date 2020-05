Boleslavský kapitán Matějovský bude pokračovat. Nyní se ale zotavuje po operaci

"Jsem rád, že i v situaci, ve které jsem kvůli zranění, můžu s klubem podepsat prodloužení smlouvy a dál spolupracovat. Nechci teď dělat nějaké velké závěry a prognózy, kdy a jak se vrátím na hřiště. Jsem především rád, že můžeme spolu dál fungovat," nechal se slyšet sám Matějovský pro klubový web.

Připomeňme, že zranění achilovky si Matějovský přivodil letos v lednu během přípravy na Maltě a následně tak musel na operaci. V dubnu si tento mladoboleslavský fotbalista toto své zranění obnovil při posilování na kole. Že by byl ale nějak z celé situace nešťastný, tak to nikoli. "V žádném případě. Po celou dobu fotbalové kariéry se mi vážnější zranění vyhýbala a s tím, co mě letos postihlo, se musím vypořádat. Beru to, jak to přišlo a jak to je," řekl konkrétně Matějovský s tím, že zatím ještě neví, kdy přesně se vrátí na hřiště. "Cítím se dobře, poslední kontrola potvrdila, že léčba probíhá, jak má, a tak začnu s posilováním. Nedám žádné prohlášení, nestanovuji si žádné cíle, uvidím, jak to půjde den po dni, a podle toho se rozhodnu, zda a jak budu pokračovat."

Na návrat Marka Matějovského na hřiště se v Mladé Boleslavi těší všichni a to pochopitelně i prezident klubu Josef Dufek. Ten očekává, že bude v plné síle. "A především s herní kreativitou, kterou spoluhráči efektivně využívají a které se soupeři obávají," řekl ještě.

Marek Matějovský pak je rád, že se tuzemská nejvyšší fotbalová liga dohraje poté, co musela být před dvěma měsíci přerušena kvůli pandemii koronaviru. A to i přesto,že do ní tedy nakonec nezasáhne. "Fotbal jistě chyběl nejen nám, hráčům, ale i většině lidí," řekl k situaci.

Dodejme, že v ligové tabulce se Mladá Boleslav před restartem ligy, jenž je naplánován na 25. květen, nachází na páté příčce a Matějovský samozřejmě věří v postup Středočechů do evropských pohárů. "Budu fandit, aby se to povedlo. Jsem přesvědčený, že máme dostatečnou hráčskou kvalitu, aby se nám to povedlo," zakončil Matějovský.