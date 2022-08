Bravo. Do skupin Evropské konferenční ligy zvládly postoupit Slovácko i Slavia

Fotbalisté Stockholmu se snažili v úvodu duelu využít problémů, kterých si muselihráči Slovácka projít ještě před tím než do Švédska vůbec dorazili, neboť tam dorazili s téměř dvanáctihodinovým zpožděním kvůli technickým potížím na letišti. A tak se do prvního zakončení už po šesti minutách dral Guidetti, ale s jeho slabým pokusem neměl Ngyuen sebevětší problém. Gólman Slovácka měl daleko větší práci o čtyři minuty později, kdy po rohu zakončoval zblízka Bahoui.

S podobně důležitými utkáními hráči Solvácka prakticky neměli dosud zkušenosti, postupem času se ale duel vyrovnal takovým způsobem, že na hřišti nebylo vůbec znát tato nezkušenost. Dokonce se místy dostávali do náznaků příležitostí. Byli to ale po čase domácí, kteří opět výrazně zahrozili, konkrétně Ring, ale ten z deseti metrů neskóroval. Stejně tak ale na druhé straně neskóroval ani Kalabiška, jenž ve 37. minutě po rohu hlavičkoval mimo. Naštěstí pro Slovácko však bezbrankový stav vydržel až do konce prvního dějství.

V tom druhém už bylo ze strany Stockholmu jasné, že musí jít do útočení, aby mohli domácí myslet na nějaký postup. Hosté ovšem zkvalitnili defenzivu a navíc k tomu všemu přidali brejkové situace. Běžela 49. minuta, když pak zprava centrovaný balón zamířil k Havlíkovi, který pak střílel jen do gólmanových nohou.

Svěřenci kouče Martina Svědíka skutečně bránili tak svědomitě, že domácí k čím dál větší nelibosti domácích fanoušků nepouštěli do žádných příležitostí. Až střídající Ahmed zakončil, ale ne na tolik, aby tím zaskočil Nguyena. Následně se při vší snaze nedokázal ke střele dostat Stefanelli.

Když pak v 76. minutě p jedné z rychlých kontrů Slovácka po pravé straně nacentroval Kalabiška do šestnáctky míč Sinjavskému, který pak zpečetil postup Slovácka vedoucím gólem na 1:0, bylo o historickém postupu rozhodnuto.

Až nastavený čas v prodloužení rozhodl. Schranz otevřel bránu do pohárové Evropy

Po nedělním ligovém zápase s Pardubicemi, který slávisté vyhráli vysoko 7:0, byli fanoušci v naději, že by přeci jenom mohla domácí odveta s Rakówem Čenstochová mohla dopadnout úspěšněji než týden starý duel v Polsku. Taky že dopadl, ale dalo to týmu kouče Jindřicha Trpišovského odně zabrat, možná nejvíce ze všech dosavadních bojů o evropské poháryza poslední léta.

Už úvod odvety ukázal, že Raków jen tak svého soupeře ani na jeho vlastním hřišti nepustí. Po třech minutách hry navíc zahrozil z rohu Rundič, ale mířil tehdy nad. Polský protivník si nedal pokoj ani v následujících minutách, ve 23. minutě se opět připomněl nebezpečný López, jemuž se podařilo dostat až před gólmana Mandouse. Toho nejprve trefil, následně pak dorážel do tyče. Po půlhodině hry se zpoza šestnáctky odhodlal ke střele Gvilia, jenž nakonec jen těsně minul. Pražané se skutečně za první poločas do žádné velké ani malé šance nepropracovali.

Podbný obrázek hry se naskytl i v úvodu druhé půle, ve které taktéž jako první zahrozili hosté. Ve svých šancích ale tehdy naštěstí neuspěl ani střídající Gutkovskis, ani další střídající Wdowiak. Záhy pak na hrací plochu přišlo nové slávistické trio Lingr, Olayinka a Schranz.

Právě Schranz se nakonec stal ústřední postavou celého zbytku zápasu. Nejprve v 62. minutě přebral Ševčíkův dlouhý balón a pak ho předal Usorovi, kterému se povedlo technickým obstřelem gólmana, 1:0 pro Slavii.

Gól jakoby vliv čerstvou krev do slávistických žil a v příštích minutách měl šanci třeba Sor, ten však střílel jen doprostřed branky. Pak zase mohli být blízko ke gólu hosté, kdyby však po volném přímém kopu trefil balón hlavou Rundič. V závěru základní hrací doby se o gól ale ččím dál více snažili Pražané. Neuspěl tehdy však ani Oscarův pokus hlavičkou, ani Lingr.

Proto tak tedy musel duel za celkového stavu 2:2 jít do prodloužení. V něm se mohl na jeho úvodu ukázat střídající Thiéhi, ale nechal jen zaskvět gólmana Kovačeviče. Postupem času se z toho ale zase začala stávat taktická bitva jako na šachovnici a čekalo se možná jen na jedinouchybu, ktreá by rozhodla.

V době, kdy už se všichni v Edenu skoro připravovali na pokutové kopy a kdy běžela první minuta nastavení ze dvou, Olayinbka poslal balón do šestnáctky, kde se rozhodl v ten nejsprávnjěší moment vyskočit Schranz a se svou snahou byl tak úspěšný, že poslal míč do sítě. Hrárči Rakówu v tu chvíli propadli do naprosté beznaději, naopak Slavie byla v euforii jako celý Eden. A když pak zazněl závěrečný hvizd, emoce byly ještě větší.

Konečné výsledky odvet 4. předkola Evropské konferenční ligy UEFA (25.8.2022):

AIK Stockholm - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 76. Sinjavskij. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedélis (všichni Lit.). ŽK: Papajannopulos - Trávník, Kalabiška. První zápas: 0:3, postoupilo Slovácko

Sestavy:

AIK Stockholm: Nordfeldt - Mendes, Lustig (66. Elbouzedi), Papajannopulos, Björnström (46. Otieno) - Larsson, Ayari (46. Stefanelli), Hussein, Ring - Bahoui (66. Kimpioka), Guidetti (58. Ahmed). Trenér: Goitom

Slovácko: Ngyuen - Reinberk (79. Tomič), Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (65. Sinjavskij), Trávník (57. Kohút), Holzer (65. Duskí) - Mihálik (65. Šašinka). Trenér: Svědík

Slavia Praha - Raków Čenstochová 2:0 (1:0, 0:0) po prodloužení

Branky: 62. Usor, 120.+1 Schranz. Rozhodčí: Pawson - Betts, Hussin (všichni Angl.). ŽK: Ševčík, Oscar, Provod, Olayinka - Rundič, Arsenič, Tudor, Wdowiak, López. Diváci: 19.370 (vyprodáno). První zápas: 1:2, postoupila Slavia

Sestavy:

Slavia: Mandous - Masopust (55. Lingr), Ousou, Santos - Douděra (56. Schranz), Ševčík (94. Tiéhi), Holeš, Traoré, D. Jurásek (80. Oscar) - Usor (76. Provod), Tecl (55. Olayinka). Trenér: Trpišovský

Čenstochová: Kovačevič - Svarnas (112. Racovitan), Arsenič, Rundič - Tudor, Papanikolau (111. Berggren), Gvilia (90.+1 Czyz), Kun (96. Kočergin) - Nowak (46. Wdowiak), Musiolik (46. Gutkovskis), López. Trenér: Papszun