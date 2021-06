Bude mít majitel Sparty vliv na rivala Pražanů? Křetínský hodlá vstoupit do Plzně

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

K zajímavému kroku se schyluje v tuzemském fotbalovém zákulisí, který by mohl ještě víc proti sobě znesvářit rivaly, tedy pražskou Spartu a Viktorii Plzeň. Jak totiž informuje CNN Prima News, současný majitel Sparty Daniel Křetínský se totiž chystá majetkově vstoupit do Viktorie Plzeň a to krátce poté, co se objevila spekulace o tom, že by nový majitel Západočechů Adolf Šádek chtěl svou budoucnost spojit se Zbrojovkou Brno.