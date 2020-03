Bude mít Schick v Lipsku dalšího svého krajana? Německý klub má zaostřeno na Spartu

Už dříve se o talentovaného sparťanského záložníka zajímaly takové fotbalové adresy, jakými jsou třeba Neapol nebo Borussia Dortmund. Ta dokonce o něm uvažovala jako možnou náhradu za největšího evropského talenta současnosti Nora Haalanda, kdyby jim právě transfer s tímto Seveřanem nevyšel. Z Itálie jsou i zprávy o zájmu ze strany Juventusu Turín a Inter Milán. A agent Adama Hložka Pavel Paska mluví o klubech anglické Premier League.

Tentokrát se tedy přihlásilo bundesligové Lipsko. To by mohl po konci této sezóny opustit jeho kanonýr Timo Werner, jenž má ve svém kontraktu s klubem výstupní klauzuli ve výši 60 milionů eur (1,6 miliardy korun) a jenž netají, že by rád zamířil do Liverpoolu. O jeho služby už ale mají zájem další anglické týmy jako například londýnská Chelsea či Manchester United. Molhl by ale zůstat i v Německu, jen by mohl od příští szeóny oblékat dres Bayernu Mnichov.

Jak uvádí deník Sport Bild, odchod z Lipska je v případě Tima Wernera se zdá být reálný a možnost, že by snad v Lipsku zůstal, se blíží nule. Proto byl tedy klubovým vedením sestaven seznam možných náhrad za tohoto čtyřiadvacetiletého fotbalistu. Kromě Adama Hložka se na něm nacházejí i taková jména jako jsou například Kaio Jorge z brazilského Santosu a Mohammed Daramy z FC Kodaň.