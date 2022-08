Bude oblékat Ronaldo dres Dortmundu? Jeho agent ho německému klubu nabídl

Jenže i tady zřejmě podle všeho narazí kosa na kámen. Anbi vestfálský klub totiž sedmatřicetiletého forvarda nechce a to především proto, že v něm kvůli věku nevidí žádnou perspektivu. Přesto právě v Dortmundu teď hledají náhradu za Erlinga Haalanda, který momentábně už stylově řádí v dresu Manchesteru City.

Dortmund se ani nijak výrazně o získání Ronalda nesnaží, jak totiž informují německá média společně se CBS Sports, klubu ho měl nabídnout jeho agent Jorrge Mendes.

I nyní to tak vypadá, že Ronaldo z toho všeho vyjde s nepořízenou a bude tak nadále muset hledat novou adresu. Čas však na to má jen do konce srpna, kdy končí letní přestupové okno. V Manchesteru United by jeho odchod určitě přivítali, neboť právě všechny možné okolnosti kolem Ronalda jen zhoršuje atmosféru uvnitř týmu a jsou tak tedy jedním z důvodů, proč Manchester United vstoupil tak hrůzostrašně do nové sezóny. Nejprve s Brightonem prohrál 1:2 a následně s Brentfordem dokonce 0:4.