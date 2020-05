Bude se hrát fotbal v Evropě systémem jaro-podzim? Podle viceprezidenta FIFA je to možné

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Aktuální koronavirová pandemie změní možná systém fotbalových soutěží v Evropě. Zatímco ve většině evopských zemích se hraje jedna sezóna vždy systémem podzim-jaro a to až na pobaltské země, země severní Evropy a Ruska, ve fotbalovém zákulisí se začíná debabtovat o tom, že by právě tyto země zanedlouho mohly hrát systémem jaro-podzim a tedy tak jako ve zmiňovaném pobaltí, skandinávii a v Rusku. Podle viceprezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Victora Montaglianiho by to byl nejen důsledek aktuální krize, ale byla by to i vhodná příprava na rok 2022, kdy se mistrovství světa v Kataru bude muset kvůli tamním klimatickým podmínkám konat až v prosinci.