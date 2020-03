Bude v Anglii o pohár méně? Předseda UEFA Čeferin by uvítal zrušení Ligového poháru

Že by mohl být Ligový pohár v Anglii zrušen, navrhl sám předseda UEFA Aleksander Čeferin v rozhovoru pro The Times. V něm připomněl, že takovou soutěž třeba ve Francii už zrušili. "Ve Francii už Ligový pohár zrušili, takže zůstává jen Anglie. A je naprosto jasné, že kdyby ho zrušili, tak by to všem prospělo," řekl konkrétně Čeferin.

Zároveň ale věděl, že kvůli mnoha důvodům by se anglický Ligový pohár rušil asi jen těžko. "Problém je, že díky poháru se financuje spousta klubů, které by pak byly znevýhodněné. Takže chápu, proč by byl problém ho zrušit. Plus Angličané neradi mění roky zaběhnuté tradice," vyjmenovával je dvaapadesátiletý slovinský funkcionář.

Připomeňme, že francouzský Ligový pohár byl zrušen poté, co se pro něj nenašel vysílací partner. Francie se tak přidala ke Španělsku, Německu či Itálii, kde se hraje pouze jedna pohárová soutěž vedle té ligové. Ještě dodejme, že v posledních třech letech nepoznal anglický Ligový pohár jiného vítěze než klub Manchester City.