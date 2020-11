Burnley využilo opci na Matěje Vydru. Český útočník tak bude v klubu další rok

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V anglické Premier League spatří čeští fotbaloví fanoušci českého útočníka Matěje Vydru i v dalším roce. Právě o další rok tento forvard prodloužil smlouvu s klubem, tedy až do roku 2022. Aktuálně sedmnáctý celek ligové tabulky využil opci v dosavadním kontraktu, který by vypršel v létě příštího roku. To však nemile překvapilo Vydrova agenta Ondreje Chovance, neboť pode svých slov jednal se svým klientem o novém možném angažmá.