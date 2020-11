Bývalí reprezentanti vyzývají k fotbalové revoluci. Šmicer a spol. cílí na okresy

Připomeňme, že ona nejnovější tuzemská fotbalová kauza vypukla zásahem detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu před skoro měsícem v pátek 16. října 2020. Tehdy v klepetech skončili kromě Romana Berbra, jenž následně rezignoval jak na post místpředsedy FAČR, tak i na post šéfa Plzeňského krajského fotbalového svazu, také několik rozhodčích včetně Tomáše Grimma, bývalý ligový fotbalista Michal Káník a v neposlední řadě i sportovní ředitel druholigového Vyšehradu Roman Rogoz.

V reakci na toto dění pak v českém fotbale skončila i životní partnerka Romana Berbra Dagmar Damková a skončit musela i komise rozhodčích v čele s Jozefem Chovancem. K čemu ale nakonec nedošlo byla rezignace nejvyššího bosse českého fotbalu, tedy šéfa FAČR Martina Malíka, jenž tak hodlá ve funkci setrvat až do řádné volební valné hromady FAČR konající se v příštím roce.

Představitelé iniciativy za změnu v českém fotbale na svém novém webuz fevoluce.cz se nechávají slyšet, že jim v žádném případě nejde o funkce. Chtějí touto formou pouze vyzvat kluby z nižších soutěží, aby změnily poměry především v okresech a krajích. Právě na těchto úrovních měl Roman Berbr největší moc prostředdnictvím svých lidí, kteří mu tak zajišťovali hlasy na valných hromadách.

"Jen se snažíme fotbalu pomoci z morálního bahna, které tady dvacet třicet let bylo zaseto a všichni ho berou jako běžnou věc," uvedl k tomu Šmicer, přičemž ho doplnil následujícími slovy bývalý generální sekretář FAČR Rudolf Řepka: "Chceme zvednout lidi z křesel, aby jen nekritizovali a nebyli alibisti a začali být aktivní. Chápu, že můžu být vnímán jako kontroverzní osoba, co byla dvacet let ve vysokých funkcích ve fotbale. Ale miluju fotbal a beru ho jako poslání. A nechci být ten, co jen kritizuje. Proto moje sebereflexe je, že jsem se rozhodl pomoci a budu kandidovat na okrese."

Připomněl tak, že on sám hodlá kandidovat na předsedu okresního fotbalového svazu v Teplicích.

"Chceme čistej, dobrej fotbal. Kdy jindy než teď se ho snažit narovnat. Beru to jako morální povinnost. Vyrostl jsem tady, hrál jsem deset let za nároďák a český fotbal mi pomohl zabezpečit se na celý život. A teď mám možnost mu to vrátit zpátky, ta šance tady je," nechal se slyšet dále Šmicer.

Podle iniciativy "Fotbalová evoluce" cílí na kluby z nižších soutěží tak, aby si uvědomily, že mají možnost změnit fotbal odspodu a to podle všeho víc, než prvoligové kluby, které se k situaci většinou stavěly zdrženlivě. "Vyjma Teplic se k tomu nikdo nevyjádřil. Bylo to nemilé překvapení, jestli vůbec kluby o změnu stojí. Tím jsem byl hodně zklamán," poukázal Koller.

"Reakce klubů jsem zaregistroval a bylo to čistě mlžení, vyčkávání a žádná upřímná odpověď, žádná šance na změnu. Až mi to přijde, jako by všichni čekali, co ze spisů, které na Berbra jsou, vyjde ven. Možná se dočkáme ještě dalších překvapení, a proto možná některé kluby mlčí a vyčkávají," dodal ještě Šmicer.