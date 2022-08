Bývalý Brücknerův pobočník Beránek bude mít na starost mládežnické reprezentace

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Před dvaceti lety působil u reprezentací jak do 21 let, tak i u seniorského A-týmu, kdy aistoval Karlu Brücknerovi, nyní se vrací zpátky k českým národním týmům, ovšem k těm mládežnickým. Miroslav Beránek se totiž stává novým šéftrenérem mládežnických reprezentací Fotbalové asociace ČR (FAČR) a to především na popud asociačního technického ředitele Zdeňka Psotky.