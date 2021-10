Bývalý fotbalista Patrice Evra přiznal, že byl v dětství sexuálně zneužíván

Evrův rozhovor pro deník Times vyšel v době, kdy se chystá do prodeje jeho nová autobiografie. Současný komentátor pro Amazon Prime Video v něm tak tedy otevřel svou třináctou komnatu.

Hrůzný zážitek prožíval Evra ve svých třinácti letech a měl probíhat v domě učitele, ve kterém pobýval, aby nemusel cestovat ze školy až domů. Až před dvěma měsíci přiznal tento zážitek své matce, která tak po svém synovi chtěla, aby o tom ve své autobiografii vůbec nepsal. Patrice Evra jí ale na to odpověděl násldovně: „Není to o mně, ale o ostatních dětech."

Evra také přiznal, že měl dlouhou dobu problém s tím, vyjít s tímto problémem na veřejnost, ale až nedávno se nakonec rozhodl se svým příběhem jít ven. „Teď to chci říct, protože nechci, aby děti byly v mé situaci, styděly se a myslely si, že nemají odvahu o tom mluvit, protože nejde o to být statečný, ale o tom, že jsou psychicky připravené, mluvte o tom," nechal se slyšet v rozhovoru konkrétně a pokračoval: „Nestydím se říct, že jsem se mnoho let cítil jako zbabělec, protože jsem nikdy nic neřekl. Vždy to pro mě byla přítěž. Ale nedělám to pro sebe, ale pro ostatní děti."

Dodejme, že Patrice Evra svou bohatou fotbalovou kariéru ukončil teprve před dvěma lety. A jak už bylo výše zmíněno, nejvíce se u fanoušků zapal v dresu Manchesteru United. Kromě tohoto klubu se pak ještě představil v takových klubech, jakými jsou Monako, Juventus, Olympique Marseille nebo West Ham United.