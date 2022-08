Bývalý funkcionář Dukly se snažil ovlivnit tři ligová utkání, potrestán sudí Pilný

S druholigovou pražskou Duklou bylo ve čtvrtek zahájeno řízení ze strany etické komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) pozé, co na klub padlo podezření, že se měl snažit v minulosti jeho bývalý funkcionář ovlivnit hned tři ligová utkání. Řeč je o bývalém výkonném řediteli Michalu Šrámkovi a období datované do podzimu roku 2018. Etická komise pak také uvedla, že byl dvouletým zákazem fotbalové činnosti potrestán rozhodčí Marek Pilný, který si ěl říct o finanční obnos za ovlivnění třetiligového zápasu Velvary vs. Vyšehrad z roku 2019.