Čechům se podařilo napravit kolaps z Kosova. V Černé Hoře vyhráli 3:0

Oproti předešlému zápasu v Kosovu udělal kouč Šilhavý v základní sestavě pouze jednu změnu, když místo Pavla Kadeřábka v obraně nahradil Vladimír Coufal. Díky němu se tak na hřišti v Podgorici objevilo v českém drresu hned osm fotbalistů, kteří buď hráli nebo ještě hrají za Slavii.

Prakticky hned od úvodního hvizdu bylo na Češích vidět, jak chtějí odčinit svou porážku z Kosova a netrvalo dlouho a dostávali se postupně do příležitostí. V 9. minutě se hned několik českých hráčů dostalo do zakončení, ovšem po standardce Jakuba Jankta nedokázal nikdo z nich rozvlnit síť. Jakkoli se Češi dostávali do šancí, vždy tam byly nedokonalosti, které nadějnou příležitost zhatily.

A proto se tak parta Marka Suchého nemohla divit tomu, že přežití těchto momentů dodalo Černohorcům potčebnou sílu a energii i ke svým útočným výpadům. Po jednom z nich se Hočko rozhodl vypálit pod břevno a gólman Tomáš Vaclík měl plné ruce práce s vyražením balónu nad branku. Svou tutovou příležitost pak měl Mugošov a i tentokrát mohli Češi líbat ruce Vaclíkovi. Stejně tak jako pak kopačky Marka Suchého, jenž hned dvakrát zachraňoval oheň v české obraně zažehnutý rychlými česrnohorskými protiútoky. To byla část zápasu, ve které se čeští fanoušci skutečně strachovali, zda nepřijde další kolaps národního týmu. Jednou z mála českých šancí tehdy byla Janktova střela, po následném rohu se pak netrefil Souček. V závěru první půle už přeci jenom hra českého týmu vypadala lépe, když Darida málem svou pumelicí rozpůlil břevno.

Před začátkem druhé pětyčtyřicetiminutovky musel na hřiště místo zraněného kapitána Marka Suchého Jakub Brabec, naštěstí tento fakt českou reprezentaci nijak nesrazil. O devět minut později se totiž po Janktově zahraném přímém kopu trefil přesně hlavou Souček, který se tak konečně mohl v zápase radovat z gólu, 1:0 pro Čechy. Kosovský scénář se naštěstí poté neopakoval, naopak to bylo ještě lepší, když zanedlouho Češi vstřelili svůj druhý gól. Tentokrát se tak stalo po rohovém kopu, kdy se po tvrdé střele trefil Masopust. Podobně jako v prvním duelu Slavie ve 4. předkole Ligy mistrů proti Kluži. Mimochodem, zatímco pro Součka to byla první trefa v této kvalifikaci, pro Masopusta to byl vůbec první reprezentační gól v jeho kariéře.

Jak se zápas blížil ke svému závěru, duel byl hodně nervózní a rozhodně se nedalo mluvit o plynulé hře. O to se postaral i jeden neposlušný divák, když dvakrát hvizdem do píšťalky zmátl ve slibných příležitostech Jankta. A když se netrefil Darida z přímého kopu, nakonec skóroval z penalty, o kterou se v závěru zápasu postaral svou aktivitou Alex Král. Byl to tedy pak Darida, kdo dal razítko na výhru v Černé Hoře.

Konečný výsledek kvalifkační skupiny A (10.9.2019):

Černá Hora - ČR 0:3

Branky: 54. Souček, 57. Masopust, 90. + 5. Darida (z pen.)