Čechům v souboji o druhé místo nepomohl ani vlastní gól. S Velšany remizovali 2:2

Realizační tým v čele s koučem Jaroslavem Šilhavým měl před veledůležitým kvalifikačním utkáním opět obrovské problémy s tím, jak poskládat základní sestavu. V předešlých dnech se mu totiž omluvili ze zranění hned tři slávisté (Bořil, Masopust a Ševčík) a Coufal z West Hamu. Navíc den před zápasem přišel i o možnost postavit do zápasu Tomáše Holeše. V sestavě se tak objevili na krajích obrany Novák s Matějů, navíc mohl český stratég opět počítat s kanonýrem Patrikem Schickem.

Ani Velšané nepřijeli do české metropole kompletní, neboť jim scházela největší hvězda Gareth Bale, jenž je momentálně zraněný. Ovšem i bez nějdokázali Ostrované hned několikrát nebezpečně zahrozit. Poprvé tomu tak bylo v 19. minutě, kdy se před gólmanem Vaclíkem zjevil Moore, jemuž se ale naštěstí tehdy českého brankáře překonat nepodařilo. Pak uviděl žlutou kartu za přílišné řeči Antonín Barák a ten tak kvůli tomu přijde o pondělní duel s Běloruskem.

O deset minut později, ve 36. minutě, přišla pro Čechy další špatná zpráva. Po brejkové situaci se dostal k zakončení Ramsey a ten poté, co položil na zem gólmana Vaclíka snadno dostal míč do sítě, 0:1 pro Wales. Dvě minuty na to si ale mohlo téměř 17 000 fanoušků v Edenu zařvat "gól", když se po spolupráci Hložka a Nováka dosta k dorážce do odkryté branky Jakub Pešek a sparťanský fotbalista tak potvrdil svou formu i v národním týmu, 1:1.

Z druhého poločasu neuběhlo ani pět minut a česká radost propukla v Edenu podruhé. Zaloužili se však o tom sami hosté. Ramsey totiž tehdy posílal "malou domů" gólmanovi Wardovi, jenže ten svůj pokud o rozehrávku placírkou nezvládl, míč mu přes kopačku přeskočil a dokutálel se až za brankovou čáru, i když velšský brankář dělal co mohl.

Jenomže cesta za vytouženými třemi body z tohoto utkání to byla z českého pohledu nakonec neúspěšná. Postupem času to byli spíše Ostrované, kteří se hrnali do útočení a Češi pomalu nevěděli kam dřív skočit. Na hřištěse vdresu Walesu dostal Wilson a právě on distribuoval jednu přihrávku za druhou směrem dopředu. Jednou takhle v 69. minutě našel ideálně Jamese a tomu se podařilo střelou na vzdálenější tyč vyrovnat na 2:2.

A nemuselo zůstat jen u toho. Za chvli měl Vaclík co dělat proti šanci Ramseyho, čtvrthodiny před koncem pak zakončoval hlavou těsně mimo Moore. Poté, co kouč Šilhavý oživil několika střídáními český tým, i on se dostal do série příležitostí, v níž vyčnívala nebezpečná střela Schicka, kterou schytal jeden z velšských obránců do hlavy. Závěr zápasu byl ve znamení hry nahoru dolu, ale Češi už si žádnou vyloženou příležitost nevypracoval.

Zápas tedy skončil nerozhodně 2:2 a pro Čechy tak neexistuje jiná možnost, jak se dostat z druhého místa z kvalifkace do baráže, než vyhrát zbývající dva kvalifikační duely. Ten pondělní v Rusku proti Bělorusku a ten listopadový doma proti Estonsku.

Konečný výsledek:

ČR - Wales 2:2 (1:1)

Branky: 38. Pešek, 49. Ward (vl.) - 36. Ramsey, 69. James