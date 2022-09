Češi opět nedali penaltu. I proto ve Švýcarsku prohráli a sestoupili z elitní divize

Od úvodu duelu s v St. Gallenu bylo na českých fotbalistech znát, že chtějí zůstat i pro příští sezónu v elitní divizi A Ligy národů. Začali totiž daleko aktivněji než favorizovaný soupeř a záhy tak zahrozil po rohovém kopu hlavičkou Souček. V 7. minutě přestřelil branku Jemelka a minutu na to zpoza šestáctky vyslal utěšenou střelu Vlkanova, který nakonec trefil břevno.

Když se první poločas lámal do své druhé poloviny, předvedli se při splupráci dva čeští útočníci Schick a Černý, přičemž druhý jmenovaný si tehdy na gólmana Sommera nepřišel. Ve 29. minutě se dostali Švýcaři do první příležitosti a tu hned dokázali využít, přičemž se o ni tehdy postaral svým centrem čerstvý třicátník Shaqiri, po němž se balón dostal k osamocenému Freuleremu a právě ten dokázal překonat Vaclíka, 1:0. To z lekce efektivity nebylo bohužel všechno. O padesát vteřin později krátce po rozehrání se totiž dostal za stopery Embolo po Kalvachově špatné rozehrávce a ten tak přízemní střelou k tyči zvýšil na 2:0.

Češi se přeci jenom z tohoto tvrdého direktu dokázali ještě do konce prvního poločasu oklepat. Nejprve ve 42. minutě se Coufal odhodlal ke střele z voleje, po které trefil jen vnější tyč, tři minuty na to už to ale z českého pohledu bylo přeci jen veselejší. Ještě před odchodem do kabin po Kalvachově a Zimově kombinaci míč doputoval až k Schickovi v šestnáctce a ten tvrdou střelou pod břevno zdramatizoval zápas snížením na 1:2.

Kvůli zraněnému ramenu musel do druhého poločasu přenechat Vaclík místo v brance Staňkovi, který záhy čelil Embolově příležitosti, ze které se ale naštěstí netrefil. Poté i Staňka po nárazu do tyče po jednom ze zákroků trápilo rameno, ale v zápase pokračoval. Uběhla hodina hry, když Elvedi v šestnáctce fauloval unikajícího Schicka a na základě toho tak byla odpískána penalta. K té se narozdíl od té v sobotu postavil kapitán Souček, jenže dopadl nakonec stejě jako proti Portugalsku Schick, penaltu nedal, Sommer ho vychytal.

Výsledkově mohlo být ještě hůře po akci ze 73. minuty, kdy obehrál Coufala Vargas, jenž následně střílel k přední tyči. Jeho branku ale poté neuznal videorozhodčí kvůli jeho ofsajdovému postavení. Potřetí v zápase se pak Čechům podařilo trefit brankovou konstrukci, konkrétně se tak stalo dvě minuty před koncem. Tehdy tyčku trefil hlavičkující Kuchta.

Po roce se tak Češi vrací o divizi níž do divize B v Lize národů, o všem zkušenější o těžké zápasy s evropskou elitou a snad ttao zkušenost přispěje k tomu, aby se Češi mezi elitu zase rychle vrátili, stejně tak jako k úspěšnému proplutí kvalifikací na Euro 2024.

Konečný výsledek zápasu Ligy národů (27.9.2022):

Švýcarsko - Česko 2:1 (2:1)

Branky: 29. Freuler, 30. Embolo - 45. Schick. Rozhodčí: Peljto - Macič, Beljo (všichni Bosna) - Guida (video, It.). ŽK: Elvedi, Zakaria (oba Švýcarsko)

Švýcarsko: Sommer - Widmer, Schär, Elvedi, Rodriguez - Xhaka - Shaqiri (65. Steffen), Freuler (90.+3 Jasari), Sow (79. Zakaria), Vargas (79. Amdouni) - Embolo (65. Seferovic). Trenér: Yakin

Česko: Vaclík (46. Staněk) - Coufal, Kúdela (46. Havel), Zima, Jemelka - Kalvach (64. Kuchta), Souček - Černý (79. Ševčík), Barák (64. Provod), Vlkanova - Schick. Trenér: Šilhavý