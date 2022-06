Češi po výtečném výkonu sahali po výhře nad Španělskem, to vyrovnalo až v závěru

Vstoupit ideálně do zápasu s favorizovaným Španělskem a to tak, že dát rychlý gól, přičemž nejlépe se bude Čechům hrozit z brejkových příležitostí. Podle takového plánu se tak podařilo postupovat svěřencům kouče Jaroslava Šilhavého už po pěti minutách hry, když po rychlé protikaci si po náběhu za obranu převzal míč Kuchta, jenž předložil balón před branku Peškovi a ten tak senzačně otevřel skóre, 1:0. Gól musel následně potvrdit ještě videorozhodčí, jelikož asistent rozhodčího před tím mával ofsajd. Podobně jako proti Švýcarsku tak i tentokrát Češi rychle jako první skórovali.

Jakkoli pak podle očkávání drželi míč daleko více na svých kopačkách Španělé, byli očividně vývojem zápasu zaskočeni. Po většinu času prvního dějství se totiž do příliš šancí nedostávali v jedné z mála se ve 26. minutě ocitl Sarabia, ale ten tehdy z dobré pozice minul. Poté do karet českému týmu nehrálo zranění, které si přivodil obránce Zelený, jenž tak musel předčasně vystřídat. Místo něj přišel na hrací plochu Jankto, jenže ani on zápas nedohrál. Ve 44. minutě musel po jednom z tvrdých zákroků opustit hřiště na nosítkách. První poločas tak tedy Češi dohrávali v deseti jelikož si nechtěl realizační tým v čele s Jaroslavem Śilhavým vyplácávat okna pro střídání a právě tento risk se hrubě nevyplatil. Krátce před odchodem do kabin totiž vyrovnal na 1:1 Gavi svou střelou ke vzdálenější tyči. Gavi se stal mimochodem ve svých 17 letech a 304 dnech nejmladším kanonýrem ve španělské reprezentaci.

Po obrátce už byl na hřišti v českém dresu k vidění Havel a právě on v 55. minutě vyslal na zteč dopředu proti gólmanovi Simónovi opět bojovníka Kuchtu, ten však tehdy jen těsně minul branku. V 62 minutě pak zahrozili i hosté, když jen pár vteřin po příchodu na hřiště střílel Asensio do vzdálenější tyče. A to nakonec Španěly mrzelo, jelikož čtyři minuty na to se dobrejku opět dostal Kuchta a ten se tentokrát přelobováním gólmana Simóna postaral o vedení 2:1.

Hosté z Pyrenejského poloostrova se ale rozhodně nevzdávali, za chvíli totiž opět trefili brankovou konstrukci, stalo se tak po hlavičce Torrese. Všechno se to blížilo k první výhře nad Španělskem v historii po rozdělení Československa, když v 90. minutě centrovaný balón Martíneze zapadl od břevna jen těsně za brankovou čáru a pak šel zase ven z branky.

Přestože bylo následně cítit zklamání z české strany, že se to nedotáhlo k senzační výhře, bojovný výkon českých reprezentantů z posledních dvou zápasů dává fanouškům naději, že se v budoucnu mohou Češi poměřovat bez bázně a hany i s takto těžkými soupeři a že tak úspěchy snad na sebe nechají dlouho čekat.

Konečný výsldek zápasu Ligy národů UEFA (5.6.2022):

Česko - Španělsko 2:2 (1:1)

Branky: 5. Pešek, 66. Kuchta - 45.+3 Gavi, 90. Martínez. Rozhodčí: Letexier - Mugnier, Rahmouni - Delajod (video, všichni Fr.). ŽK: Coufal - Rodri. Diváci: 18 245.

Sestavy:

Česko: Vaclík - Coufal, Zima, Brabec, Matějů, Zelený (24. Jankto, 46. Havel) - Lingr (59. Černý), Sadílek, Souček, Pešek (58. Hložek) - Kuchta (78. Jurečka). Trenér: Šilhavý

Španělsko: Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso - Gavi, Rodri (61. Busquets), Koke (72. Llorente) - Sarabia (46. Torres), De Tomás (61. Morata), Olmo (61. Asensio). Trenér: Enrique