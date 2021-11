Češi se na úvod baráže o fotbalové MS utkají se Švédy. Pak možná Rusko nebo Polsko

V osudí možných soupeřů pro český tým byli takoví fotbaloví giganti jako Itálie či Portugalsko. Právě tuto dvojici si nepřál ani nikdo z fanoušků, ani nikdo ze samotné české fotbalové reprezentace. Dále tu opět byla možnost odcestovat na britské Ostrovy, konkrétně buď do Skotska nebo do Walesu. Nakonec z toho všeho vyšla pro výběr kouče Jaroslava Šilhavého cesta na sever, tedy do Švédska. A proč bude jeho mužstvo dvoukolovou baráž, přičemž každé kolo se bude hrát jednozápasově, začínat venku. Tým se totiž nacházel mezi nenasazenými.

Připomeňme, že do baráže se český tým dostal i přesto, že ve své kvalifikační skupině skončil až třetí. K postupu mu totiž pomohla výhra ve své skupině v rámci Ligy národů, která se hrála už loni na podzim.

Pokud se podíváme blíže na systém této fotbalové baráže, tak ta je rozdělena tří skupin, ve kterých se střetne vždy ten dvojice nasazených týmů proti dvojici nenasazených. Vítězové těchto z těchto soubojů se pak spolu utkají ve finále. Je tak tedy ve hře zaplnění tři prázdných účastnických míst na MS patřící Evropě.

Co se týče historie vzájemných duelů mezi Českem a Švédskem, tak Češi se s těmito Seveřany utkali celkem devatenáctkrát, přičemž z těchto duel jich Češi devět vyhráli, šestkrát v nich remizovali a čtyřikrát z nich odjížděli s prázdnou. Naposledy se oba týmy utkaly 29. března 2016. Tehdy se hrálo ve Stockholmu 1:1 poté, co se v tomto zápasy ujaly střely Marcuse Berga a Matěje Vydry.

Není pak rozhodně bez zajímavosti, že Čechům může tentokrát hrát do karet je to, že Švédům bude v souboji s Českem chybět jejich největší hvězda Zlatan Ibrahimovic, který tak bude stát kvůli žlutým kartám.

„Střední cesta! Všichni jsme rádi, že nás nenalosovali do céčka k Itálii a Portugalsku, což jsou extrémně silní soupeři. Všichni tři v našem pavouku jsou sice těžcí, ale pokud tam chceme hrát, měli bychom přes ně přejít. Hrozně důležité bude, aby všichni naši hráči byli na březen zdraví, rozehraní a ve formě. Pokud se dokážeme přiblížit výkonům ze začátku kvalifikace a na EURO, tak věřím, že máme šanci,“ okomentoval páteční los gólman národního týmu Tomáš Vaclík.

Kapitán Tomáš Vaclík se nechal slyšet následovně: "S losem jsem velmi spokojený. Vyhnuli jsme se dvěma největším gigantům, což bylo důležité jak v semifinále, tak v případném finále o mistrovství světa."

Podle záložníka Jakuba Jankta jsou šance na postup poloviční. "Švédové mají výborný a kompaktní tým. Skvěle brání, všichni měří metr devadesát, mají dobré individuality. Na neutrálním hřišti by to bylo 50 na 50. Takhle jsou ve výhodě, protože hrají doma. Postupová šance je 25 procent pro každý z týmů. Týmy jsou naprosto vyrovnané, může postoupit úplně kdokoliv. Nás to staví do nevýhody, že při případném postupu přes Švédsko dvakrát pojedeme ven. Bude rozhodovat štěstí, momentální forma a detaily. Stoprocentně je to lepší než venku Skotsko, Itálie nebo Portugalsko, to je jasné," uvedl konkrétně.

"Postupně se možnosti krátily a hrozilo, že můžeme narazit na Itálii nebo Portugalsko. Švédsko je papírově slabší soupeř než tito dva velikáni. Když všichni naši hráči budou ve formě a zdraví, určitě je šance se na mistrovství světa probojovat. Všichni pro to uděláme maximum," přidal pak jiný reprezentační záložník Michal Sadílek.

Trenérský štáb v čele s Jaroslavem Šilhavým mají jistotu. Budou u týmu minimálně do června

Přestože se ještě před pár dny nechal slyšet samotný předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek, že není spokojen s tím, že mužstvo v kvalifikaci skončilo až třetí. Na to sám kouč Jaroslav Šilhavý reagoval tím, že si tak chce o své budoucnosti v následujících dnech s Petrem Fouskem popovídat osobně. „Podrobné vyhodnocení působení reprezentace v kvalifikaci o postup na mistrovství světa bude na programu výkonného výboru,“ řekl k tomu Fousek.

Vypadá to však, že bude mít Šilhavý a spol. důvěru až do června příštího roku a budou se tak všichni věnovat jedinému cíli. Připravit se na baráž a tu následně i zvládnout.

Los play off o MS:

Semifinále:

Skotsko - Ukrajina

Wales - Rakousko

Rusko - Polsko

Švédsko - ČR

Itálie - Severní Makedonie

Portugalsko - Turecko

Finále:

Wales/Rakousko - Skotsko/Ukrajina

Rusko/Polsko - Švédsko/ČR

Portugalsko/Turecko - Itálie/Severní Makedonie