Češi udolali v závěru kvalifikace Estonsko 2:0. Do baráže půjdou mezi nenasazenými

Oproti čtvrtečnímu přípravnému duelu s Kuvajtem se hned ke čtyřem změnám rozhodl realizační tým v čele s Jaroslavem Šilhavým, který i tentokrát nebyl kvůli koronaviru přítomen na lavičce, kde ho opět při zápase zastupoval jeho asistent Jiří Chytrý. Například se do sestavy tentokrát nezasáhl vůbec kapitán Tomáš Souček, kterému hrozilo, že v případě zisku další žuté karty přijde o jarní baráž. V brance se pak objevil Tomáš Vaclíkna levé straně obrany byl k vidění Novák a do útoku byl nasazen Vydra.

Na českých fotbalistech bylo od úvodního hvizdu znát, že by rádi co nejrychleji vstřelili gól a nastartovali tak tím vytoužený gólostroj, jenomže brzy poznali, že Estonci dovedou bránit natolik houževnatě, že se jen těžko přes jejich obranný val dostávali. Ve 26. minutě to zkoušel Vydra, jenomže ten se tehdy dostal mimo střelecký úhel. Za chvíli ale přišla rána v podobě zranění Jakuba Peška, kterého tak musel předčasně vystřídat Jan Sýkora. Právě on ale málem vstřelil první branku těsně před pauzou, kdy se stal adresátem Coufalova centru zprava. Tehdy však hlavičkoval jen těsně nad estonskou svatyň.

I po obrátce pokračovali Češi v aktivní hře, v 58. minutě nechal vyniknout gólmana Igonena svou střelou Sadílek, za chvíli si už ale konečně pražská Letná mohla zařvat. To Sadílek byl tentokrát vb roli zahravajícího při rohovém kopu, po kterém se před brankou v trmě vrmě nejlépe zorientoval Brabec a ten tak svým zakončením zblízka otevřel skóre, 1:0.

Téměř deset minut na to se v estonském vápně na zemi ocitli hned dva Češi, přičemž jeden z nich, Zima, měl v obličeji krvavý šrám. Izraelský sudí Grinfeeld, tak nechvalně proslulý z námi velmi známého jarního zápasu Evropské ligy mezi Rangers a Slavií, se však rozhodl nepískat penalty, neboť v duelu měl včetně této hned čtyři možnosti odpískat pro nás penaltu. Postupem času bylo na Estoncích znát, jak se v oslední době herně i výkonnostně vyšvihli nahoru, a tak nikoho nemohlo překvapovat, že i oni hnali za brankou. Vyrovnání se ta mohli dočkat v 83. minutě, kdy se po otočce rozhodl vypálit střídající Zenjov, na gólmana Vaclíka si ale naštěstí nepřišel.

Naštěstí, jelikož o dvě minuty později tu byla chybující estonská defenziva, která tak dovolila Kopicovi vysunout Sýkoru a ten po svém nájezdu na estonského brankáře Igonena prostřelil tohoto brankáře, 2:0. Přidal tak svou další branku ke svým dvěma z předešlého utkání proti Kuvajtu.

Vítězně se tak tedy Češi rozloučili s netradičně velmi bohatou fotbalovou sezónou, která reprezentaci připravila celkem rekordních 17 zápasů včetně těch na evropském šampionátu, kde se probojovali až do čtvrtfinále, ve kterém nestačili na Dánsko. Další kalendářční rok začnou čeští reprezentanti v březnu, kdy vstoupí do tolik očekávané jarní baráže o mistrovství světa. Její los mimochodem proběhne v pátek 26. listopadu.

Konečný výsledek:

ČR - Estonsko 2:0 (0:0)

Branky: 59. Brabec, 85. Sýkora