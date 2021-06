Češi v generálce na Euro porazili Albánii 3:1 a odčinili tak předešlou porážku s Itálií

Díky českým přesným trefám Patrika Schicka, Lukáše Masopusta a Ondřejem Čelůstkou nakonec ale výběr kouče Jaroslava Šilhavého vyhrál 3:1 a s výrazně lepší náladou, než jakou měli po předešlém prohraném zápase v Itálii, tak vyrazí vstříc dobrodružství na Euru.

V úvodních minutách zápasu bylo znát na českém týmu, že mu v hlavách ještě leží onen nepovedený zápas s Itálií a tak bylo k vidění několik zkažených přihrávek a tudíž tak ztracených míčů mířící k Albáncům, kteří tak měli možnosti prozkoušet opět novou českou obrannou čtveřici. V ní se na stoperských pozicích objevili Čelůstka a Kalas.

Pak se ale hra českého týmu začala lepšit. V 16. minutě Souček narýsoval přesnou kolmici na Jankta, ten se tak díky chybující albánské obraně dostal do brejkové příležitosti, v ní ale zakončoval pouze do gólmana. Dvě minuty na to už to bylo ze strany Čechů daleko veselejší. Na začátku všeho byl tehdy rychle vhozený aut, po kterém se k míči dostal Masopust, ten odcentroval a našel tak Schicka, jenž tak střelou z voleje otevřel skóre, 1:0 pro Česko. Nejenže pro tohoto pětadvacetiletého forvarda to byla již jedenáctá přesná trefa v dresu národního týmu, navíc se totiž jednalo o jubilejní 1500. branku v rámci české a československé fotbalové historie.

Následně měli Češi hned několik možností k tomu, aby mohli tento jednobrankový náskok ještě navýšit. Jenže ve svých šancích neuspěl ani Souček, jenž mířil mimo, tak ani Masopust, jenž ve 25. minutě nepřetavil v gól při svém úniku zakončení na dlouhou nohu. O dvě minuty později tu navíc byl Jankto se svým druhým brejkem, ale ani tentokrát se neprosadil, když zamířil mimo.

A tak tedy přišel trest. Ve 42. minutě účastníci Eura 2016, ale nikoli už toho letošního, předvedli rychlou akci, kdy po rozehrávce se dostal míč až k Cikalleshimu a ten velmi utěšenou ranou z dálky, proti které neměl brankář Tomáš Vaclík žádnou šanci, vyrovnal na 1:1. I pro Cikalleshibho to byl jedenáctý gól za reprezentaci.

Po obrátce se postupem čau začala hra více kouskovat a bylo vidět, jak moc jsou Albánci horkokrevný národ. Nejprve se odehrála potyčka mezi hráči obou týmů po tvrdém faulu na Masopusta, následně se jiskřilo mezi střídačkami a tudíž i mezi členy realizačních týmů, když Coufal nechtěně srazil k zemi trenéra Albánců Reju. V 62. Minutě mohl vstřelit druhý gól v zápase Schick, jenže ten tehdy pálil jen do míst, kde byl gólman Selmani. Poté se na hrací ploše v českém dresu objevili nově hned tři hráči včetně sparťanského útočníka Adama Hložka, což Čechům vlilo novou krev do žil a šest minut právě po této výměně tak tedy se jim podařilo vzít si své jednobrankové vedení. To nejprve Pekhart sklepl patičkou kapitánu Daridovi, jemuž se podařilo vysunout Masopust a ten tak ke své asistenci přidal v tomto zápase i branku a hlasitě si tak řekl svým výkonem o základ proti Skotsku. Gól na 2:1 byl mimochodem teprve jeho druhou přesnou trefou v reprezentaci.

Záhy mohl rychle odpovědět opět Cikalleshi, jenž to i tentokrát zkusil z dálky. Se skákavou střelou k tyči si ale gólman Vaclík poradil. V 89. minutě už bylo jasněji. Tehdy zahrávali Češi volný přímý kop, ze kterého střídající Pešek nacentroval přesně na hlavu nabíhajícího Čelůstky a ten si v těžké situaci uměl poradit, 3:1. Do závěrečného hvizdu se už stav nezměnil, v nastavení měl příležitost ke snížení Bare, ovšem jeho střelu Vaclík vyrazil na tyč.

Konečný výsledek (8.6.2021):

Česko - Albánie 3:1 (1:1)

Branky: 18. Schick, 68. Masopust, 89. Čelůstka - 42. Cikalleshi