Češi vstoupili do kvalifikace MS povinným vítězstvím nad Estonskem. Vyhráli 6:2

Na úvod prvního kvalifikačního zápasu by čeští reprezentanti chtěli nejraději zapomenout. Úplně se jim z jejich pohledu nevydařil podle představ a vše nakonec vyvrcholilo obrovkou chybou v české obraně následované ne zcela příkladným bráněním Ondřeje Čelůstky a brejkem útočníka Sappinena. Ten pak míč poslal mezi nohy gólmana Pavlenky a pohroma byla na světě.

Byl to určitě šok pro české fotbalisty, kteří před zápasem slýchali jakými jsou favority a to i vzhledem k problémům, které potkaly Estonce jak jinak než kvůli covidu. Museli totiž před tímto duelem obměnit kádr.

Češi však zareagovali nejlépe jak mohli. Větším pohybem, zvýšenou aktivitou i zpřesněnou kobinací. A z toho všeho vzešel zanedlouho vyrovnávací gól, konkrétně po šesti minutách, kdy skóroval Schick po centru zprava, 1:1. Český útočník se o deset minut později přimotal do další útočné akce, když zpracoval balón pro svého kolegu Baráka a ten skóre otočil, 2:1. A když pak po první půlhodině hry skóroval hlavou Souček na 3:1, bylo jasné, že jedinou otázkou bylo to, kolik branek ještě český národní tým vstřelí. Do poločasu přidal ještě jednu a opět se trefil ve výtečné formě hrající Souček. Naštěstí pro Estonce nešli do šaten se čtyřbrankovou ztrátou, neboť další český gól před pauzou neplatil kvůli ofsajdu.

I záhy po začátku druhého poločasu bylo na českých reprezentantech vidět, že nechějí moc ze svého dosavadního tempa polevit. Na 5:2 zvýšil opět Souček, jenž tak oslavil nedávnou získanou trofej pro Fotbalistu roku nejlépe jak mohl, tedy hattrickem. Poslední českou branku v zápase vstřelil Jankto.

Bohužel to byla opravdu poslední poslední branka z pohledu českého týmu v tomto utikání, neboť přeci jenom nakonec čeští fotbalisté zvolnili (zvlášť, když postupně kouč Šilhavý obměnil kádr na hřišti třemi novými hráči), branky do estonské sítě padat nepřestaly a to i vzhledem k sobotnímu ještě důležitějšímu utkání proti favoritovi skupiny Belgii, na kterou šetřili evidentně síly. Na konečných 2:6 akorát dokázal v 86. minutě snížit střídající Annier.

Kvalifikace MS 2022 - skupina E (24.3.2021):

Konečný výsledek:

Estonsko - Česko 2:6 (1:4)

Branky: 12. Sappinen, 86. Anier - 32., 43. a 48. Souček, 18. Schick, 27. Barák, 56. Jankto